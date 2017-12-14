Сегодня утром рубль снижается

Мировые цены на нефть сегодня утром растут, инвесторы отыгрывают данные из США о снижении запасов «чёрного золота» в стране за прошлую неделю, при этом сдерживает рост цен статистика роста её добычи, свидетельствуют данные торгов.

Вчера Минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 8 декабря, снизились на 5,1 миллиона баррелей, или на 1,1%, до 443 миллионов баррелей. Это больше ожидавшегося уменьшения на 0,9%, или на 3,7 миллиона баррелей, до 444,3 миллиона баррелей. Запасы снижаются четвертую неделю подряд.

При этом показатель добычи показал рост - на 0,8%, или на 73 тысячи баррелей в сутки, до 9,78 миллиона баррелей в сутки. Такая динамика оказывает давление на стоимость сырья.

Кроме того, 13 декабря ОПЕК опубликовала декабрьский доклад, в котором говорится, что картель в ноябре снизила добычу нефти до 32,45 миллиона баррелей в день, выполнив условия соглашения ОПЕК+ на 121%. По сравнению с октябрем прошлого года 11 стран ОПЕК снизили добычу суммарно на 1,532 миллиона баррелей в сутки против обещанных 1,266 миллиона баррелей.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 58,7061 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта подешевела на 43,85 копейки. Однако в последней сделке 13 декабря доллар вырос на 9,36 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, снизился на 7,13 копейки и составил 69,3940 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро, как и доллар, подорожал. Рост составил 13,90 копейки.

Разнонаправленная динамика объясняется тем, что рубль в среду вечером укрепился к доллару и евро благодаря интересу инвесторов к операциям carry trade. Сегодня рубль снижается к уровням вчерашнего закрытия, корректируясь после укрепления.