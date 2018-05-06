Сегодня в Долине Славы состоятся торжественные мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы

В эти минуты участники торжественных мероприятий, посвященных празднованию 73-й годовщины Великой Победы, направляются в Долину Славы.



Мероприятия на территории мемориального комплекса начнутся с торжественного митинга. Затем состоится парад воинских частей Северного флота, после которого запланировано возложение венков к памятнику «Скорбящая мать». Продолжатся торжественные мероприятия на многофункциональной площадке напротив мемориального комплекса, где будут организованы палаточный лагерь и выставка современной и исторической военной техники и оружия.



В торжествах примут участие представители правительства Мурманской области, командования Краснознаменного Северного Флота, областной думы, органов местного самоуправления, а также члены ветеранских и поисковых объединений, общественность, жители Мурманской области и других регионов России.



На период празднования федеральная трасса Р-21 «Кола» на участке от 1456 до 1458 км закрыта для движения всех категорий транспортных средств.