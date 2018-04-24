Сегодня в Москве губернатор Марина Ковтун принимает участие в заседании президиума Государственной комиссии по вопросам развития Арктики. Заседание проводит заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин.



На заседании обсуждается развитие космической спутниковой группировки для оказания услуг связи в Арктической зоне РФ, ход реализации мероприятий государственной программы «Социально-экономическое развитие Арктической зоны РФ», а также развитие пограничной инфраструктуры в Арктике и ее техническое переоснащение. С докладами по этим вопросам выступят руководители Минэкономразвития, Минтранса, Минсвязи, ГК Роскосмос, ПАО «Газпром».



В заседании принимают участие руководители федеральных органов исполнительной власти, главы арктических субъектов РФ, представители бизнеса и научных организаций.