Мурманская область. Арктика12.10.18 08:54
Сегодня в Мурманске простятся с актёром Алексеем Гудиным
С 10 до 12 часов в здании театра Северного флота (просп. Кольский, 186) в Мурманске состоится церемония прощания с актёром Алексеем Гудиным. Все желающие проводить артиста в последний путь могут подойти в здание театра.
Алексей Гудин скончался в воскресенье. Он выпал из окна 8-го этажа и скончался от полученных травм.
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