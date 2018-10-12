Сегодня в Мурманске простятся с актёром Алексеем Гудиным

С 10 до 12 часов в здании театра Северного флота (просп. Кольский, 186) в Мурманске состоится церемония прощания с актёром Алексеем Гудиным. Все желающие проводить артиста в последний путь могут подойти в здание театра.

Алексей Гудин скончался в воскресенье. Он выпал из окна 8-го этажа и скончался от полученных травм.