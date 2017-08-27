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Мурманская область. Арктика27.08.17 08:49

Сегодня в Североморске состоится закрытие мероприятий военно-технического форума «Армия-2017» на Северном флоте

Вчера, в день 102-й годовщины со дня рождения легендарного лётчика морской авиации Северного флота – первого в истории Великой Отечественной войны Дважды Героя Советского Союза гвардии подполковника Бориса Феоктистовича Сафонова в гарнизоне, названным его именем состоялась масштабная военно-историческая реконструкция наступления частей Красной армии на позиции Вермахта при поддержке бронетехники Великой Отечественной войны.

«Сражение» было приурочено к завершающим мероприятиям военно-технического форума «АРМИЯ-2017» на Северном флоте. Оно состоялось на территории гидроаэродрома возле музея ВВС и ПВО на побережье губы Грязная. Место проведения реконструкции стало уже традиционным. Оно наиболее удобно для подготовки с военно-инженерной точки зрения, а также по условиям безопасности для зрителей. Военно-исторические баталии проводятся здесь уже в шестой раз.

В сражении приняли участие более 30 морских пехотинцев и военнослужащих из подразделений армейского корпуса флота, а также участники клуба военной реконструкции «Заполярный рубеж», членами которого являются офицеры штаба и управлений Северного флота.

Зрители военно-исторического представления получили возможность не только осмотреть, но и взять в руки и сфотографироваться с историческим оружием. Также для осмотра были подготовлены музейные экспозиции и выставки техники.

За день мероприятие посетили более двух тысяч жителей Североморска и Сафонова.

Как и четыре дня назад в историческом бою были задействованы боевые машины советского производства: тяжёлый танк ИС-3, лучший средний танк – легендарный Т-34 и американский «Шерман», который поставлялся в СССР по лендлизу. На этот раз танки продемонстрировали зрителям преодоление противопехотных заграждений, а также стрельбу холостыми зарядами.

При проведении реконструкции широко применялись средства имитации и холостые боеприпасы к стрелковому оружию времён Великой Отечественной войны, которым вооружены реконструкторы.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, сегодня  в Североморске состоится закрытие мероприятий военно-технического форума «Армия-2017» на Северном флоте. На территории соединения надводных кораблей состоятся спортивные соревнования, будут работать выставки оружия, военной арктической техники, а также пункт отбора на военную службу по контракту. Для показа населению будут открыты тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий», ракетный крейсер «Маршал Устинов» и большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко». Начало мероприятий в 10 часов.

 

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