Сегодня во флотской столице проходит плановое учение по эвакуации людей из-за размораживания жилого фонда

Утром на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности ЗАТО г.Североморск была озвучена легенда учения. В соответствии с ней, в результате прохождения над Кольским полуостровом циклона, принесшего ураганные ветры и сильные снегопады, вышла из строя подстанция. Кабельные линии повреждены и полностью обесточены, остановлена подача теплоносителя. Создалась реальная угроза размораживания жилого фонда ЗАТО г. Североморск. Сложившаяся обстановка потребует эвакуации 34 домов по ул. Авиаторов, ул. Гвардейская. В домах проживает 3 495 человек, из них 855 детей.

Соответствующие поручения даны членам комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности ЗАТО г.Североморск.

Эвакуация населения в теории была обсуждена на заседании эвакуационной комиссии ЗАТО г.Североморск, на практике отработана в школе № 9, где развернут сборный эвакуационный пункт № 10 и школах № 7 и 11, где действуют пункты временного размещения.

Подобные учения проводятся регулярно в целях отработки оперативного принятия решений.