Сегодня выпускники школ Мурманской области пишут итоговое сочинение в дополнительный срок

Сегодня, 5 февраля, выпускники Мурманской области напишут итоговое сочинение (изложение) в дополнительный срок. Участниками итогового сочинения в регионе станут 103 человека, не явившиеся или не завершившие работу по уважительным причинам, а также получившие «незачёт» 4 декабря 2019 года.

Сочинение (изложение) начнётся в 10.00, продолжительность написания – 3 часа 55 минут, не считая времени, затраченного на инструктаж участников и заполнение бланков. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья время работы может быть увеличено на полтора часа.

Участникам разрешается пользоваться орфографическим словарем при написании сочинения и орфографическим и толковым словарем при написании изложения. Запрещено использовать тексты литературного материала (художественные произведения, публицистику и т.д.).

Успешное написание итогового сочинения является для выпускников 11 (12 классов) классов допуском к государственной итоговой аттестации.

«Сочинение оценивается по пяти критериям: соответствие теме, аргументация, привлечение литературного материала, композиция, качество речи, грамотность. Стоит помнить и об объёме написанного. Оптимальное количество слов от 250 до 350. Сочинение короче 250 слов (считаются все слова, в том числе и служебные) автоматически получает «незачёт», – консультант Министерства образования и науки напомнила Ольга Решетова.

В Региональном центре обработки информации сообщили, что результаты итогового сочинения (изложения) будут объявлены не позднее 17 февраля. Если выпускник получит 5 февраля за итоговое сочинение (изложение) «незачет», ему представится возможность его пересдать 6 мая.

Контролировать процедуру проведения итогового сочинения (изложения) будут представители регионального министерства и муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, а также общественные наблюдатели, в том числе и федеральные, сообщает Министерство образования и науки Мурманской области.