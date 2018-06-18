Сегодня выпускники школ Мурманской области сдают экзамены по биологии и иностранным языкам

Согласно расписанию проведения единого государственного экзамена 2018 года 18 июня в основной период проводятся экзамены по биологии и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам.

Заявления на участие в ЕГЭ по биологии основного периода подали 643 человека. Для проведения ЕГЭ по этому предмету будет задействован 21 пункт проведения экзаменов. Экзаменационная работа по биологии состоит из двух частей, включающих в себя 28 заданий. На ее выполнение отводится 3,5 часа. Установленный минимальный результат на ЕГЭ по биологии составляет 36 баллов.

Заявление на участие в письменном экзамене по английскому языку подали 404 выпускника, экзамен пройдет в 19 пунктах их проведения. Письменный экзамен по испанскому языку в основной период намерен сдавать один выпускник. Экзаменационная работа по иностранным языкам состоит из четырёх разделов, включающих в себя 40 заданий. На выполнение экзаменационной работы отводится 3 часа. Установленный минимальный результат на ЕГЭ по иностранным языкам составляет 22 балла. Устную часть экзамена по иностранным языкам участники основного периода ЕГЭ-2018 сдавали 9 июня.

Ход экзаменов будут контролировать общественные наблюдатели и сотрудники Министерства образования и науки Мурманской области. Во всех экзаменационных пунктах будет вестись видеонаблюдение и использоваться технология печати полного комплекта экзаменационных материалов для участников в аудиториях.

Свои результаты участники ЕГЭ по биологии узнают не позднее 4 июля, участники ЕГЭ по иностранным языкам – не позднее 5 июля.