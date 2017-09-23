Сегодня жители Гаджиево празднуют 60-летие города

Сегодня первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин принял участие в праздничном мероприятии, посвященном 60-летию со дня образования города Гаджиево. Алексей Тюкавин поздравил жителей Гаджиево и вручил руководству муниципалитета Памятный адрес Губернатора Мурманской области.

«Сегодня Гаджиево – не только стратегическая база Северного флота, но и комфортный город, где создаются все условия для успешной службы и достойной жизни. И в этом, безусловно, ваша заслуга, дорогие земляки. Вас отличает особое терпение, сила характера, преданность своему делу и Отечеству. Вот уже 60 лет вместе с родным городом вы несёте бессменную вахту», – говорится в Памятном адресе.

Алексей Тюкавин наградил Благодарственными письмами губернатора Мурманской области заместителя директора по основной деятельности Центра творчества и досуга Гаджиево Саиду Гаджиеву, а также ведущего методиста этого учреждения Лилию Петрову.