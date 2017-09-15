Секретность и оперативность - в Мурманской области успешно прошла апробация печати полного комплекта экзаменационных материалов

В Мурманске на базе школы № 53 и гимназии № 1 прошла апробация печати полного комплекта черно-белых экзаменационных материалов. Она проводилась для проверки организационных, технологических и информационных решений.

В 2017 году печать контрольных измерительных материалов в аудиториях проходила во всех пунктах проведения экзаменов Мурманской области. Отличие модели печати, которая только что прошла апробацию, заключается в том, что в аудиториях, помимо КИМ, печатается комплект бланков ответов участников. Апробация прошла успешно, технологических сбоев не было.

По словам специалистов Регионального центра обработки информации, технология печати КИМ в аудиториях хорошо себя зарекомендовала. Главное её преимущество – полная недоступность содержания заданий для всех участников ЕГЭ до момента получения паролей, которые предоставляются за один час до начала экзамена. Ещё одна технология, которая была применена во всех пунктах проведения экзаменов, – технология сканирования бланков ЕГЭ. Она позволяет по завершении ЕГЭ сразу отсканировать экзаменационные материалы непосредственно в пункте проведения экзаменов и передать весь массив данных в региональный центр обработки информации. Положительным результатом применения данной технологии стало то, что в этом году выпускники получали свои результаты быстрее, чем это происходило в прошлые годы.