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Мурманская область. Арктика04.05.18 11:14

Сельхозпредприятие «Тулома» загрязняет ручей Безымянный сточными водами

Мурманской межрайонной природоохранной прокуратурой в ходе проверки установлено, что при осуществлении уставной деятельности ГОУСП «Тулома» на основании решения о предоставлении водного объекта в пользовании осуществляет сброс сточных вод в ручей Безымянный. В нарушение ст. ст. 44, 56, 60 Водного кодекса РФ, ст. 39 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» в 1 квартале 2018 года предприятие осуществляло сброс сточных вод в ручей Безымянный с превышением нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ.

Кроме того, предприятием допущены нарушения условий решения о предоставлении водного объекта в пользование, выразившиеся в непредоставлении в Баренцево-Беломорское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству ежеквартальных отчетов о результатах исследования качества сточной воды, регулярных наблюдений за водным объектом, а также отчетов о выполнении плана водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране водного объекта.

Сведения, полученные в результате учета забора (изъятия) водных ресурсов и сброса сточных и (или) дренажных вод, их качества за 1 квартал 2018 года, предусмотренные п. 14 Порядка ведения водопользователями учета объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема сброса сточных вод и (или) дренажных вод, их качества, утвержденного приказом Минприроды России от 08.07.2009 № 205 предприятием в органы Росводресурсов, также представлены не были.

По выявленным нарушениям природоохранным прокурором в отношении директора предприятия возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренные ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ (нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение и (или) истощение, за исключением случаев, предусмотренных статьей 8.45 настоящего Кодекса); ст. 7.6 КоАП РФ (осуществления водопользования с нарушением условий решения о предоставлении водного объекта в пользование); ч. 1 ст. 8.14 КоАП РФ (нарушение правил водопользования при сбросе сточных вод в водные объекты), которые направлены на рассмотрение по существу в Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области.

Кроме того, руководителю предприятия внесено представление с требованием устранить выявленные природоохранной прокуратурой нарушения водного законодательства РФ.

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