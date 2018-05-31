Село Белокаменка - компания «НОВАТЭК»: развитие и проблемы

Сегодня на территории Белокаменки развернута огромная строительная площадка, что, несомненно, создаёт определённые неудобства для сельчан. Но это – временное явление, и в такой ситуации важно то, что районная власть и компания «НОВАТЭК» не оставляют без внимания ни одну проблему жителей Белолкаменки. Более того, у них сложились партнерские отношения по вопросам развития села.

Глава администрации Кольского района Александр Лихолат провёл очередное выездное совещание в селе Белокаменка, на котором рассматривались проблемные вопросы, в том числе связанные с деятельностью компании ООО «НОВАТЭК», осуществляющей на территории села реализацию масштабного проекта по строительству Кольской верфи.

Совещание началось с информации о том, что по результатам предыдущей встречи в администрации была создана рабочая группа, которая решала поднятые жителями проблемные вопросы. Что удалось сделать? Практически решён вопрос с вывозом мусора. Тогда люди говорили о том, что мусорные площадки переполнены отходами, и более того, в больших объёмах там складывают бытовой мусор работники «НОВАТЭКа».

- Мы заключили дополнительные договоры с профильной организацией, которая займётся вывозом мусора из села, - сказал Александр Павлович. – Ежемесячно будет вывозиться 20 мусорных контейнеров, а не 9, как раньше. Мусорные площадки будут располагаться не только у многоквартирного дома, но и в частном секторе. Ситуацию с вывозом мусора станут контролировать специалисты районной администрации, и если появится необходимость в дополнительных мерах по очистке села от мусора, они будут приняты.

Александр Лихолат также сообщил о том, что с 1 июля начнёт работать региональный оператор по обращению с мусорными отходами, которые вывозятся на полигон в район посёлка Междуречье.

Решён вопрос и с бесхозными электрическими сетями: они приняты на учёт и будут обслуживаться специалистами МРСК «Колэнерго». Планируется провести уличное освещение, в том числе установить фонари у колодца, где жители частного сектора берут воду.

Сельчане испытывают потребность в транспортном сообщении с Полярным, Колой, Междуречьем и областным центром, и информацию об этом администрация района представила в Министерство транспорта Мурманской области, которое решает такие вопросы.

С учётом пожеланий жителей села планируется ввести регулярные автобусные рейсы по направлениям: Полярный - Белокаменка и Полярный - Белокаменка - Междуречье - Кола - Мурманск. Ориентировочно конкурсный отбор перевозчиков на эти автобусные маршруты будет проводиться в начале июня.

Уже в этом году, как сказал Александр Лихолат, администрация района начнёт готовить проектно-сметную документацию на реконструкцию регионального участка дороги к селу.

На совещании также обсуждался вопрос об ограничении движения многотонных грузовиков в центральной части села: люди жаловались на то, что строители подъезжают на огромных машинах к местному магазину, рядом с которым располагается детская площадка. В настоящее время администрация района совместно с ГИБДД прорабатывает вопрос об установке в этом месте знака «Движение грузовых автомобилей запрещено».

В селе существует проблема качества питьевой воды, подаваемой жителям многоквартирного дома. Оно ухудшается в период паводка - из-за отсутствия на водозаборе нормальных очистных сооружений. Администрации района под силу решить вопрос с водозабором, но зачем тратить на это средства районного бюджета, если систему водозабора для своих нужд будет сооружать компания «НОВАТЭК».

- Я не вижу проблемы в том, чтобы подключить к нашим водозаборным сетям жилые и социальные объекты Белокаменки,- сказал при обсуждении вопроса руководитель «НОВАТЭК» Дмитрий Агеев. – Новый водозабор мы планируем запустить в первом-втором квартале 2019 года и уже начали закупать необходимое оборудование.

На прошлой встрече у жителей села были претензии к состоянию внутрипоселковых дорог, которые разбивает многотонная строительная техника. Чтобы решить эту проблему, строители «Новатэка» постоянно подсыпают дороги. 9 июня компания планирует провести со своими работниками субботник по очистке от мусора береговой линии Кольского залива. В экологической акции могут принять участие и жители села.

Дмитрий Агеев также сообщил жителям о том, что в компании «НОВАТЭК» открыта «горячая линия», по телефонам которой принимаются любые вопросы и предложения, касающиеся строительных работ на территории Белокаменки. В Кольском районе в круглосуточном режиме действует Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС), куда можно сообщать обо всех нештатных ситуациях, в том числе об авариях на коммунальных сетях

В завершение совещания руководители районной администрации и компании «Новатэк» заявили о готовности подписать соглашение о социально-экономическом партнерстве по развитию села Белокаменка. В документе планируется закрепить намерения компании провести модернизацию системы водоснабжения и освещения села.

Компания также готова оказать помощь администрации поселения Междуречье в проведении массовых и праздничных мероприятий для жителей Белокаменки. Также будут рассматриваться вопросы об установке в селе современной спортивной площадки и замене протекающей крыши в частном доме, где проживают ветераны труда.

После совещания представители ответственных сторон во главе с руководителями прошлись по территории села вместе с жителями, чтобы осмотреть проблемные участки.