Село Ловозеро приглашает посетить «Город мастеров»

23-24 марта на стадионе села Ловозера в рамках 85-го открытого районного Праздника Севера и традиционного Дня оленевода откроется выставка-ярмарка декоративно-прикладного творчества «Город мастеров», где мастера из Ловозера, Ревды, Мурманска, Ковдора, Кандалакши и Нижнего Новгорода представят традиционные предметы одежды, народные изделия ручной работы, украшения из оленьего рога и меха, брелоки с северными камнями, куклы-обереги, шаманские бубны из натуральной оленьей кожи, сувениры, вырезанные из кости и оленьего рога, изделия из бисера, корней и бересты.

Также гостей праздника ждут спортивные соревнования, концертная программа, катание на снегоходах и оленьих упряжках, блюда национальной кухни, ароматный чай и наваристый бульон из оленины.

Юные участники мероприятия смогут покататься на карусели, попрыгать на батуте и прокатиться на пони и машинках.

Праздник Севера ежегодно привлекает внимание множества гостей из регионов Российской Федерации и зарубежья, объединяет жителей Ловозерского района и Мурманской области, способствует сохранению и развитию национальных культур народов Севера, популяризации зимних национальных видов спорта, привлечения людей к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Приглашаем всех жителей и гостей нашего края принять участие в районном Празднике Севера и традиционном Дне оленевода, провести время в теплой домашней атмосфере, которая царит в селе Ловозеро, познакомится с самобытной культурой коренных народов Севера, колоритными национальными видами спорта и уникальным саамским рукоделием.