Сельских жителей Мурманской области старше 65 лет в лечебные учреждения будут доставлять специальными автобусами

Жители Мурманской области старше 65 лет, проживающие в сельской местности, для прохождения профилактических осмотров смогут бесплатно добираться до медицинских учреждений на специальных автобусах. Социальная услуга будет доступна пожилым людям из Кандалакшского, Кольского и Ковдорского районов с 2020 года. Об этом сегодня в ходе оперативного совещания сообщил министр труда и социального развития региона Сергей Мякишев.

Соответствующая работа проводится Министерством труда и социального развития Мурманской области совместно с Министерством здравоохранения Мурманской области.

По данным Росстата, число людей старше 65 лет, проживающих в Мурманской области в сельской местности, составляет порядка шести тысяч человек, большинство – 66,3% – в вышеуказанных муниципальных образованиях.

Для оказания услуг по доставке северян в лечебные учреждения комплексными центрами социального обслуживания населения закуплены три автомобиля, один из них уже работает в Ковдорском районе в тестовом режиме. Из федерального и регионального бюджетов на эти цели в общей сложности выделено свыше 7,8 млн рублей.

Как рассказал Сергей Мякишев, работа по организации доставки граждан в медицинские организации для проведения профилактических осмотров и скрининговых исследований предусмотрена региональным проектом «Старшее поколение» в рамках нацпроекта «Демография». Одна из его задач – увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни.

Реализация мероприятий ускорит процесс выявления заболеваний патологического состояния, обеспечит своевременность предоставления медицинских услуг и повышение качества жизни пожилых людей.