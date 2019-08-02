Сельское хозяйство Мурманской области: поддержка меньше – отдача хуже

Региональное Министерство экономического развития подготовило информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-июнь и оценке основных показателей за январь-декабрь 2019 года.

Как сообщает ведомство, объём продукции сельского хозяйства в Мурманской области в январе-июне текущего года составил 800,4 млн рублей, индекс сельскохозяйственного производства – 94%.

Низкие результаты по сравнению с январем-июнем 2018 года обусловлены снижением производства скота и птицы на убой (в живом весе) на 9,1% в связи с уменьшением стада крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях, молока – на 2% из-за изменения рациона питания коров молочного стада, а также выпуска куриных яиц – в 4,5 раза по причине забоя поголовья кур-несушек.

Государственная поддержка агропромышленного комплекса Мурманской области за январь-июнь 2019 года из федерального и областного бюджетов составила 128,8 млн рублей со снижением к аналогичному периоду прошлого года на 14,2%. При этом из федерального бюджета направлено 19 млн рублей (88,6% от уровня шести месяцев 2018 года), из областного – 109,8 млн рублей (85,4%).