Семь лет судебной тяжбы: суд оправдал экс-советника губернатора Заполярья Геннадия Шубина по делу о махинациях в ЖКХ

Октябрьский районный суд Мурманска 9 июля вынес оправдательный приговор бывшему директору ОАО «Колэнергосбыт» и экс-советнику предыдущего губернатора Заполярья Геннадию Шубину, сообщил «Интерфаксу» его адвокат Александр Панфилов.

В частности, суд оправдал Шубина по ст.201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) по эпизоду о ГОУП «Кандалакшаводоканал», поскольку не нашёл подтверждения версии следствия о преднамеренном доведении водоканала до банкротства. По этому эпизоду суд оправдал и других фигурантов - бывших руководителей управляющих компаний Виталия Поборчего и Кирилла Попова.

«За Шубиным, Поповым и Поборчим признано право на реабилитацию», - сказал Панфилов, добавив, что работа над реабилитацией начнётся после вступления приговора в силу.

Кроме того, суд переквалифицировал действия Шубина и бывшего депутата Мурманской областной Думы Максима Нефедова по делу о хищении более 6 тысяч тонн топочного мазута ООО «Торговый дом «Ресурс Инвест» на сумму свыше 116 млн рублей с ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) на ч.3 ст.159.4 УК РФ (мошенничество в сфере предпринимательской деятельности в особо крупном размере). Поскольку ст.159.4 УК РФ утратила силу, суд освободил Шубина и Нефедова от наказания.

Адвокат отметил, что расследование уголовного дела длилось семь лет.

Как сообщалось, гособвинение попросило для Шубина увеличить срок лишения свободы до 15 лет и назначить 2 млн рублей штрафа, для Нефедова - назначить наказание в виде 5 лет колонии. Для Поборчего и Попова гособвинение запросило по 1 году лишения свободы, но от наказания освободить в связи с истечением сроков давности.

Ранее в связи с истечением сроков давности было прекращено уголовное преследование Шубина по трём эпизодам мошенничества в особо крупном размере, связанным с открытием кредитных линий в Сбербанке на общую сумму около 820 млн рублей.

В августе 2015 года Октябрьский районный суд г.Мурманск приговорил Шубина к 12 годам колонии по делу о миллиардных хищениях в сфере ЖКХ. Вместе с ним были осуждены его племянник Александр Хазов, сбежавший из России предприниматель Михаил Бородулин, а также обвиняемая в легализации денег Наталья Тюкачева.

По версии следствия, Шубин руководил на протяжении более 4 лет созданной им организованной преступной группой, которая занималась хищением денежных средств, принадлежащих поставщикам электроэнергии Мурманской области. Для легализации похищенного деньги выводились через оффшорные компании. Всего, по версии следствия, с 2008 по 2012 год осужденные похитили свыше 1 млрд 865 млн рублей.