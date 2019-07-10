Учреждения культуры Мурманской области поучаствуют в Арктическом фестивале «Териберка»14 июля, в День рыбака, стартует проект «Наша рыба»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика10.07.19 07:15

Семь лет судебной тяжбы: суд оправдал экс-советника губернатора Заполярья Геннадия Шубина по делу о махинациях в ЖКХ

Октябрьский районный суд Мурманска 9 июля вынес оправдательный приговор бывшему директору ОАО «Колэнергосбыт» и экс-советнику предыдущего губернатора Заполярья Геннадию Шубину, сообщил «Интерфаксу» его адвокат Александр Панфилов.

В частности, суд оправдал Шубина по ст.201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) по эпизоду о ГОУП «Кандалакшаводоканал», поскольку не нашёл подтверждения версии следствия о преднамеренном доведении водоканала до банкротства. По этому эпизоду суд оправдал и других фигурантов - бывших руководителей управляющих компаний Виталия Поборчего и Кирилла Попова.

«За Шубиным, Поповым и Поборчим признано право на реабилитацию», - сказал Панфилов, добавив, что работа над реабилитацией начнётся после вступления приговора в силу.

Кроме того, суд переквалифицировал действия Шубина и бывшего депутата Мурманской областной Думы Максима Нефедова по делу о хищении более 6 тысяч тонн топочного мазута ООО «Торговый дом «Ресурс Инвест» на сумму свыше 116 млн рублей с ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) на ч.3 ст.159.4 УК РФ (мошенничество в сфере предпринимательской деятельности в особо крупном размере). Поскольку ст.159.4 УК РФ утратила силу, суд освободил Шубина и Нефедова от наказания.

Адвокат отметил, что расследование уголовного дела длилось семь лет.

Как сообщалось, гособвинение попросило для Шубина увеличить срок лишения свободы до 15 лет и назначить 2 млн рублей штрафа, для Нефедова - назначить наказание в виде 5 лет колонии. Для Поборчего и Попова гособвинение запросило по 1 году лишения свободы, но от наказания освободить в связи с истечением сроков давности.

Ранее в связи с истечением сроков давности было прекращено уголовное преследование Шубина по трём эпизодам мошенничества в особо крупном размере, связанным с открытием кредитных линий в Сбербанке на общую сумму около 820 млн рублей.

В августе 2015 года Октябрьский районный суд г.Мурманск приговорил Шубина к 12 годам колонии по делу о миллиардных хищениях в сфере ЖКХ. Вместе с ним были осуждены его племянник Александр Хазов, сбежавший из России предприниматель Михаил Бородулин, а также обвиняемая в легализации денег Наталья Тюкачева.

По версии следствия, Шубин руководил на протяжении более 4 лет созданной им организованной преступной группой, которая занималась хищением денежных средств, принадлежащих поставщикам электроэнергии Мурманской области. Для легализации похищенного деньги выводились через оффшорные компании. Всего, по версии следствия, с 2008 по 2012 год осужденные похитили свыше 1 млрд 865 млн рублей.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаК БУРОВОМУ СЕЗОНУ ГОТОВЫ
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
ПодробнееРоссия одна, а кандидаты разные
-Слово не воробей...Резко увеличить нашу активность
-Ходят слухи…Мышиная возня под окнами областной администрации
-

Последние комментарии

Евгений
08.07.19 21:12
Ольга, Вы правильно пишете, что не обязательно надо идти в заказник, чтобы понаблюдать за жизнью птиц. Я, например, каждый год - с весны до осени, становлюсь добровольным орнитологом: наблюдаю как бак
Комментарий к новости:ПОРА В ПУТЬ - ДОРОГУ. Заметки из путешествия по заповедным территориям - 4
Влад Северный
08.07.19 21:10
Эти заметки мне напомнили о службе в армии - охранял небо Арктики в войсках РТВ ПВО. Воркута, Амдерма, Нарьян-Мар, Салехард - много наших точек было на Я-Мале и Новой Земле. С суровой природой успел
Комментарий к новости:ПОРА В ПУТЬ - ДОРОГУ. Заметки из путешествия по заповедным территориям - 6
Zdoroviak
08.07.19 21:08
Ограничение посещения заповедника действует, а вот кто его обеспечивает? Надежда на сознательность граждан мала, особенно во времена повальной ДЖИПизации населения и желания посмотреть на дикую природ
Комментарий к новости:ПОРА В ПУТЬ - ДОРОГУ. Заметки из путешествия по заповедным территориям - 4
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире08:00«Международные новости». Информационная программа (12+)08:30Новости. Информационная программа (12+)09:00«Такси». Художественный сериал (6+)
-PRO ДеньгиЦенники: капуста и лук дешевле, морковь и картофель дороже-PRO ВалютуКурс доллара снизился на 10 копеек, евро – на 24 копейки-PRO ЭнергетикуКольская АЭС в июне выработала 609,4 млн кВтч электроэнергии-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 10 июля-PRO Нефть и газНа форуме «Судостроение в Арктике» вспомнили о Штокмановском месторождении-PRO Законы«Электронный бюллетень» и «Информационный бюллетень «Ведомости Мурманской областной Думы» будут содержать все нормативные правовые акты региональной власти
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
20.06.19: 20 июня состоялась «прямая линия» Президента РФ Владимира Путина. Что Вы вынесли по её итогам?Проголосовало: 290 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика