Новый Мурманский транспортный узел сможет обеспечить перевалку до 60 млн тонн разных грузовИ жить хорошо, и жить стали дольше!
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика17.10.19 09:30

Семь организаций Мурманской области стали победителями очередного конкурса Фонда президентских грантов

Объявлен список победителей второго конкурса Фонда президентских грантов в 2019 году. По итогам Фонд поддержал 2128 проектов, на общую сумму 4,35 млрд рублей. От Мурманской области во втором конкурсе приняли участие 28 некоммерческих организаций, семь из них получат грантовую поддержку на общую сумму 6,55 млн рублей.

Победителями стали:

Мурманская региональная общественная организация федерации танцевального спорта «Арктический элемент», с проектом «Арктический Элемент»;

Автономная некоммерческая организация поддержки и правовой защиты некоммерческих организаций «Центр поддержки инициатив», с проектом «Школа онкопациентов в Мурманской области»;

Местная молодёжная физкультурно-спортивное общественная организация Кандалакшского района «Движение», с проектом «Молодёжное «ДВИЖЕНИЕ» Севера»;

Мурманской областное отделение Всероссийского общественной организации «Русское географическое общество», с проектом «Прикосновение к исторической памяти о Великой Победе в Заполярье для слепых и слабовидящих людей»;

Региональная общественная организация «Ассоциация полярников Мурманской области», с проектом «Научно-просветительская конференция «Полярные маршруты Арктики»;

Местная молодёжная общественная организация г. Полярного «Город и дети», с проектом «ПРОдосуг»;

Мурманская региональная общественная организация доноров «Капля жизни», с проектом «Активное привлечение молодёжи города Мурманск и Мурманской области в донорское движение. Героем стать легко».

В числе победителей присутствует организация, которая получала консультационную поддержку по написанию грантовой заявки от Ресурсного центра социально ориентированных некоммерческих организаций.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаОпросы показывали, что за рубежом хотят работать около половины российских учёных, топ-менеджеров, работников инженерных специальностей и врачей
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей...Резко увеличить нашу активность
-Ходят слухи…Мышиная возня под окнами областной администрации
-

Последние комментарии

моё имя
13.10.19 16:00
Начальник регионального отделения ДОСААФ , который не может наладить работу одной организации, еще и в депутаты целился. А может бабульки-сторожа не уходят потому что им еще не все деньги выплатили.
Комментарий к новости:ИТОГИ: Губернатору необходимо быть ближе к народу, а народ спорит о дне рождения Мурманска
константин
11.10.19 19:51
Я неоднократно с начала 2019г. обращался в управляющую компанию и диспетчерскую службу 051 о том ,что у меня в квартире, в кухне радиатор отопления начал протекать. При ближайшем рассмотрении была выя
Комментарий к новости:Телефон «горячей линии» по горячей теме
Дмитрий
11.10.19 12:32
Здравствуйте! Въехали в новую квартиру в доме 1998 года постройки, сейчас начали потихоньку обращать внимание на состояние лестничных клеток и т.д., в результате обратили внимание, что в отличие от
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире16:30«Сделано в СССР». Научно-популярная передача (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиРост цен на бензин на АЗС Мурманской области приостановился-PRO ВалютуКурс доллара снизился на 33 копейки, евро – почти на 12 копеек-PRO ЭнергетикуНа Кольской ГМК научились утилизировать промышленное тепло-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 17 октября-PRO Нефть и газРазвитие нефтегазовых проектов в Арктике в действующем налоговом режиме пока нерентабельно - Александр Новак-PRO ЗаконыДошло! В Госдуму внесён законопроект об отмене комиссии за «банковский роуминг»
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
12.09.19: Минюст предлагает разрешить приставам заходить в квартиры для надзора за перепланировкой. Законопроект разрабатывается по поручению правительства РФ. Ожидается, что поправки начнут действовать с января 2020 года. Как Вы относитесь к таким нововведениям?Проголосовало: 233 человека
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика