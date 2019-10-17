Семь организаций Мурманской области стали победителями очередного конкурса Фонда президентских грантов

Объявлен список победителей второго конкурса Фонда президентских грантов в 2019 году. По итогам Фонд поддержал 2128 проектов, на общую сумму 4,35 млрд рублей. От Мурманской области во втором конкурсе приняли участие 28 некоммерческих организаций, семь из них получат грантовую поддержку на общую сумму 6,55 млн рублей.

Победителями стали:

Мурманская региональная общественная организация федерации танцевального спорта «Арктический элемент», с проектом «Арктический Элемент»;

Автономная некоммерческая организация поддержки и правовой защиты некоммерческих организаций «Центр поддержки инициатив», с проектом «Школа онкопациентов в Мурманской области»;

Местная молодёжная физкультурно-спортивное общественная организация Кандалакшского района «Движение», с проектом «Молодёжное «ДВИЖЕНИЕ» Севера»;

Мурманской областное отделение Всероссийского общественной организации «Русское географическое общество», с проектом «Прикосновение к исторической памяти о Великой Победе в Заполярье для слепых и слабовидящих людей»;

Региональная общественная организация «Ассоциация полярников Мурманской области», с проектом «Научно-просветительская конференция «Полярные маршруты Арктики»;

Местная молодёжная общественная организация г. Полярного «Город и дети», с проектом «ПРОдосуг»;

Мурманская региональная общественная организация доноров «Капля жизни», с проектом «Активное привлечение молодёжи города Мурманск и Мурманской области в донорское движение. Героем стать легко».

В числе победителей присутствует организация, которая получала консультационную поддержку по написанию грантовой заявки от Ресурсного центра социально ориентированных некоммерческих организаций.