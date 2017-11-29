Семь россиян из десяти получают поддержку государства

Увеличение расходов бюджета на образование, здравоохранение и социальное обеспечение без реформ в этих отраслях может привести к кризису в экономике. Об этом, как передает РИА «Новости», заявил вчера глава Минфина Антон Силуанов на форуме Финансового университета. По мнению министра финансов, есть множество ресурсов и возможностей для структурных преобразований без увеличения расходов. «А будем увеличивать траты, особенно нефтегазовых доходов, будем иметь риски, будем иметь следующий кризис», - цитирует Силуанова РИАН.

При этом выплаты тем, кто действительно нуждается в помощи, увеличат, добавил он. «У нас большое количество получателей: семь человек из десяти получают поддержку государства. Хотя нуждающихся значительно меньше. Концентрация ресурсов именно тем, кто нуждается, позволит создать условия, чтобы именно те, кто нуждается, стали больше потреблять», - рассказал глава Минфина.

Эти предложения, по его словам, уже обсуждаются в правительстве. Подобная реформа подстегнёт рост потребительского спроса и благосостояния граждан, которые не могут позволить себе «те или иные услуги и товары», добавил министр.

В ходе форума с Силуановым согласился председатель совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин. Он также считает, что увеличивать расходы в упомянутых сферах нельзя без повышения их эффективности. За 11 лет его пребывания на посту министра финансов расходы на образование выросли в три раза, напомнил Кудрин. «То есть, мы стали лучше жить. При этом мы накапливали резервы», - добавил глава ЦСР.

В наши дни, однако, накопление резервов происходит в условиях сокращения, а не роста расходов. «В этом смысле хватит ли нам этих расходов для прорыва в области повышения продолжительности жизни, в области образования... я сомневаюсь, но это действительно спор, и давайте его вести», - сказал Кудрин.

Как ранее предупредил Научно-исследовательский институт при Минфине, при текущем тренде госфинансирования, чтобы сохранить расходы россиян на медицину на нынешнем уровне или уменьшить, правительству необходимо или инициировать «налоговый» маневр, или вернуться к идее повышения взносов в Фонд обязательного медицинского страхования.