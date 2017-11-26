Семье полицейского, лишившегося жилья из-за пожара в доме на Зелёной улице, выделили 3-комнатную служебную квартиру

Как сообщает ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области, в доме на Зелёной улице, где вечером 24 ноября произошёл взрыв бытового газа и пожар на пятом этаже, вчера спасатели продолжали работу по устранению угрозы обрушения плит перекрытия в одной из квартир. Проводились работы по восстановлению теплового контура, были начаты работы по восстановлению электричества пострадавших квартир.

На месте происшествия работают и представители администрации г.Мурманска.

Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, в результате взрыва и последующего возгорания были повреждены несколько квартир на пятом и четвертом этажах, в том числе квартира сотрудника полиции – помощника оперативного дежурного отдела полиции № 1 УМВД России по г Мурманску Александра Кудряшова. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, в момент происшествия сотрудник полиции находился на службе. Жена и дети успели выбежать на улицу. В результате происшествия семья полицейского, в которой двое маленьких детей, оказалась без жилья.

Начальник УМВД России по Мурманской области генерал-майор полиции Игорь Баталов дал указание выделить семье полицейского трёхкомнатную служебную квартиру, а также решить вопрос о выплате материальной помощи сотруднику полиции для приобретения имущества и предметов первой необходимости.

Кроме того, по инициативе коллег Александра, начался добровольный сбор денежных средств. Сотрудники полиции Заполярья перечисляют своему коллеге денежные средства. Решение вопроса о помощи семье полицейского находится на контроле начальника УМВД России по Мурманской области.