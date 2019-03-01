«Семечку» отдают III Чемпионату мира по ледяному плаванию

Через две недели Мурманск примет III Чемпионат мира по ледяному плаванию и I Кубок Арктики по зимнему плаванию. В заполярную столицу планируют приехать более 400 спортсменов из 32 стран.

Сегодня в акватории Семёновского озера специалисты различных служб и ведомостей провели выездное совещание, а также сделали замеры толщины льда. Кроме того, был представлен официальный талисман чемпионата мира – медвежонок.

– Все запланированные процедуры выполняются, сотрудники корректируют свою работу, исходя из текущих погодных условий, – рассказал начальник отдела учебно-спортивной и физкультурно-оздоровительной работы комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска Андрей Авсянкин.

Напомним, первые заплывы состоятся 14 марта. В этот день участники опробуют бассейн во время свободных заплывов. Соревновательная часть запланирована на 15-17 марта.

– Наши специалисты задействованы на всех этапах подготовки к турнирам, – отметил директор городского спортивного центра «Авангард» Сергей Негода. – Приобретенный опыт организации соревнований такого уровня позволит нам повысить качество мероприятий, проводимых на городских площадках.