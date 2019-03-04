Семёновское озеро готовится принять «моржей» мирового уровня

В Мурманске продолжается подготовка к международным соревнованиям: III Чемпионат мира по ледяному плаванию и I Кубок Арктики по ледяному плаванию запланированы на 14-17 марта 2019 года.

Специалисты производят последние расчеты для начала работ по прорубке чаши. В настоящий момент идет активная расчистка территории, где будет расположен бассейн

– У нас работает небольшая, маневренная техника. Это позволяет выполнять работы с полным соблюдением техники безопасности, – рассказал директор муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства» Станислав Ланин.

Будущий бассейн будет отвечать олимпийским стандартом – он рассчитан на 10 дорожек с сенсорной системой. Благодаря специальным тачпадам, которые будут фиксировать момент касания спортсменом бортика, судьи в режиме реального времени смогут отслеживать результаты пловцов.

К слову, на официальном сайте чемпионата murmanskiceswimming.ru будет организована онлайн-трансляция соревнований.