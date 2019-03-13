Семёновское озеро на три дня отдано «моржам» и болельщикам
В Мурманске с 15 по 17 марта пройдут мероприятия в рамках III Чемпионата мира и I Кубка Арктики по ледяному плаванию. В этих грандиозных соревнованиях планируется участие 400 сильнейших пловцов из 32 стран мира. Для зрителей состязаний предусмотрена развлекательная программа.
Программа спортивных мероприятий в рамках III Чемпионата мира и I Кубка Арктики по ледяному плаванию:
15 марта (пятница)
9.00 – 11.00 - заплывы на
11.30 – 12.00 - торжественная церемония открытия мероприятий (площадка перед Мурманским областным центром дополнительного образования детей «Лапландия» на Семёновском озере).
12.00 – 17.00 - заплывы на
17.00 – 17.30 - эстафета 4х50 м вольным стилем I Кубка Арктики по ледяному плаванию. Ледяной бассейн на Семёновском озере.
18.00 – 18.30 - церемония награждения победителей первого дня I Кубка Арктики по ледяному плаванию. Площадка перед Мурманским областным центром дополнительного образования детей «Лапландия» на Семёновском озере.
16 марта (суббота)
8.00 – 17.00 - заплывы на
19.00 – 21.00 - церемония торжественного закрытия, награждение победителей III Чемпионата мира по ледяному плаванию, шоу-программа «Вода, лёд и пламя» на площади Пять Углов перед гостинично-деловым центром «Арктика».
17 марта (воскресенье)
9.30 – 14.00 - заплывы на
14.00 – 15.00 - эстафета 4х250 м вольным стилем III Чемпионата мира по ледяному плаванию. Ледяной бассейн на Семёновском озере.
15.30 – 17.00 - церемония награждения победителей по итогам 3-го дня соревнований по ледяному плаванию, праздничный концерт в актовом зале Мурманского областного центра дополнительного образования детей «Лапландия» на Семёновском озере.
Онлайн трансляцию экстремальных заплывов можно будет посмотреть на официальном сайте мероприятия в Интернете.