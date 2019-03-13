Семёновское озеро на три дня отдано «моржам» и болельщикам

В Мурманске с 15 по 17 марта пройдут мероприятия в рамках III Чемпионата мира и I Кубка Арктики по ледяному плаванию. В этих грандиозных соревнованиях планируется участие 400 сильнейших пловцов из 32 стран мира. Для зрителей состязаний предусмотрена развлекательная программа.

Программа спортивных мероприятий в рамках III Чемпионата мира и I Кубка Арктики по ледяному плаванию:

15 марта (пятница)

9.00 – 11.00 - заплывы на 500 м вольным стилем I Кубка Арктики по ледяному плаванию. Ледяной бассейн на Семёновском озере.

11.30 – 12.00 - торжественная церемония открытия мероприятий (площадка перед Мурманским областным центром дополнительного образования детей «Лапландия» на Семёновском озере).

12.00 – 17.00 - заплывы на 500 м вольным стилем I Кубка Арктики по ледяному плаванию; заплывы на 200 м вольным стилем I Кубка Арктики по ледяному плаванию; заплывы на 100 м брассом I Кубка Арктики по ледяному плаванию. Ледяной бассейн на Семёновском озере.

17.00 – 17.30 - эстафета 4х50 м вольным стилем I Кубка Арктики по ледяному плаванию. Ледяной бассейн на Семёновском озере.

18.00 – 18.30 - церемония награждения победителей первого дня I Кубка Арктики по ледяному плаванию. Площадка перед Мурманским областным центром дополнительного образования детей «Лапландия» на Семёновском озере.

16 марта (суббота)

8.00 – 17.00 - заплывы на 1000 м вольным стилем III Чемпионата мира по ледяному плаванию. Ледяной бассейн на Семёновском озере.

19.00 – 21.00 - церемония торжественного закрытия, награждение победителей III Чемпионата мира по ледяному плаванию, шоу-программа «Вода, лёд и пламя» на площади Пять Углов перед гостинично-деловым центром «Арктика».

17 марта (воскресенье)

9.30 – 14.00 - заплывы на 50 м брассом I Кубка Арктики по ледяному плаванию; заплывы на 50 м баттерфляем I Кубка Арктики по ледяному плаванию; заплывы на 50 м вольным стилем I Кубка Арктики по ледяному плаванию. Ледяной бассейн на Семёновском озере.

14.00 – 15.00 - эстафета 4х250 м вольным стилем III Чемпионата мира по ледяному плаванию. Ледяной бассейн на Семёновском озере.

15.30 – 17.00 - церемония награждения победителей по итогам 3-го дня соревнований по ледяному плаванию, праздничный концерт в актовом зале Мурманского областного центра дополнительного образования детей «Лапландия» на Семёновском озере.

Онлайн трансляцию экстремальных заплывов можно будет посмотреть на официальном сайте мероприятия в Интернете.