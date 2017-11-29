Семейная пара из Кандалакши, занимавшаяся интернет-мошенничеством, обманула 58 россиян на сумму более 1 миллиона рублей

Кандалакшским районным судом признаны виновными в совершении мошенничества в особо крупном размере в составе группы лиц по предварительному сговору двое жителей г. Кандалакши – мужчина 1981 года рождения и его жена 1988 года рождения.

Расследование уголовного дела по фактам интернет-мошенничеств велось следственным отделом МО МВД России «Кандалакшский».

Следствием и судом установлено, что семейная пара, проживающая в городе Кандалакша, в период времени с декабря 2012 года по январь 2014 года создали группу в популярной социальной сети, в которой размещали объявления о розничной продаже женской одежды с условием 100% предоплаты. При этом злоумышленники изначально не имели намерения выполнять свои обязательства по отправке оплаченного товара заказчикам.

Будучи введенными в заблуждение, потерпевшие переводили различные суммы денежных средств от 5 до 60 тысяч рублей каждый в счет оплаты женской одежды на банковские счета, оформленные на подставных лиц. Таким образом, своими умышленными преступными действиями злоумышленники причинили имущественный вред 58 гражданам России на общую сумму более 1 миллиона рублей.

В целях сокрытия своей преступной деятельности от правоохранительных органов, опасаясь разоблачения, муж и жена выбирали заказчиков из других регионов России. Среди пострадавших от обмана северян – жители Москвы и Санкт-Петербурга, Ростова и Нижнего Новгорода, Челябинска, Самары, Ижевска, Тамбова, Ярославля, Владимира, Сыктывкара, Абакана и других городов. Только одна жительница Мурманска, не указавшая на своей странице в социальной сети место жительства, попалась на уловки земляков.

В ходе следствия жители Кандалакши вину в деянии признали, однако ущерб, причиненный потерпевшим, не возместили, так как полученные обманным путем денежные средства они потратили по своему усмотрению.

Судом жители Кандалакши осуждены к лишению свободы на сроки 3,5 года, мужчина с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, его жена – условно. Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.