«Семейная приёмная» начинает работу в Североморске

6 февраля в Розовой гостиной Центрального городской библиотеки флотской столицы имени Леонида Крейна состоялось мероприятие, посвящённое официальному открытию «Семейной приёмной» на базе общественной приёмной североморского местного отделения партии «Единая Россия». Почти два часа продолжалась конференция «Федеральный проект «Поддержка семей, имеющих детей»: приоритетная задача и эффективные практики реализации в Мурманской области».

В мероприятии приняли участие Евгений Алексеев, председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск, руководитель Североморского местного отделения партии «Единая Россия», возглавляющий и Общественную приёмную партии, Татьяна Сахарова, руководитель Регионального исполнительного комитета Мурманского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Мурманской областной Думы Юрий Шадрин, руководитель региональной Общественной приемной Дмитрия Медведева, Светлана Веденеева, региональный координатор партийного проекта «Крепкая семья», первый заместитель министра труда и социального развития Мурманской области, Ирина Жуковская, директор государственного областного учреждения «Североморский центр социальной поддержки населения», Владимир Бирюков, директор Североморского Центра социального обслуживания населения, представители общественной организации Североморского отделения Мурманской региональной общественной благотворительной организации многодетных семей и инвалидов, многодетные мамы.

Открывая данное мероприятие, Евгений Алексеев отметил, что в послании к Федеральному Собранию, с которым обратился Президент России Владимир Путин 15 января 2020 года, впервые так остро и предметно был поднят вопрос демографии

Он прямо сказал, что «судьба России, её историческая перспектива зависит от того, сколько нас буде, зависит от того, сколько детей родится в российских семьях через год, через пять, десять лет, какими они вырастут, кем станут, что сделают для развития страны и какие ценности будут для них опорой в жизни».

Владимир Путин озвучил те меры, которые должны сыграть положительную роль в увеличении рождаемости. Среди озвученных путей решения проблем демографии – строительство детских садов и яслей, повышение доходов семей, и для этого будут осуществляться выплаты на первых детей, выплаты на детей от 3-х до 7-ми лет, до 31 декабря 2026 года продолжится программа выплаты материнского капитала, причем он при рождении второго ребенка увеличится на 150 тысяч рублей, дети в школах с 1-го по 4-й классы будут обеспечены горячим питанием.

В общественной приёмной будет организовано информирование населения о мерах демографической поддержки семьи на федеральном и региональном уровнях, проводятся приёмы семейного психолога (1 раз в две недели), будет оказываться консультативная помощи по скайпу, отрабатываться обращения по семейным вопросам в соцсетях, проводятся лектории, Дни открытых дверей по вопросам финансовой и юридической грамотности, здорового образа жизни.

Евгений Алексеев выразил уверенность в том, что эта общественная приёмная будут востребована родителями. И это действительно так. Ведь в Североморске по информации Светланы Веденеевой 6600 семей, имеющих детей, из них 481 семья получающая адресную помощь, а также, 863 – многодетные: 734 семьи имеют 3 детей, 11 семей – четырёх, 12 семей – 5, 4 семьи – 6, 1 семья - 7 и одна – 8 детей.

Старт созданию «Семейных приёмных» дал 23 января губернатор Мурманской области Андрей Чибис, открывший такую приёмную на базе общественной приемной Дмитрия Медведева. Эти приемные помогут дойти до каждой семьи, найти пути решения проблем. В Мурманской приемной по просьбе родителей с помощью студентов высших учебных заведений созданы клубы репетиторов, в Мончегорске – школы здоровья, организована спортивно-досуговая работа.

Татьяна Сахарова, руководитель Регионального исполнительного комитета Мурманского регионального отделения партии «Единая Россия» подчеркнула, что цель приемных информировать жителей о мерах социальной поддержки в свете послания Президента России, предпринимать конкретные меры по оказанию конкретной помощи семьям.

Юрий Шадрин отметил, что общественная приемная Североморского местного отделения партии «Единая Россия» - лучшая в Мурманской области, и создание на ее базе «Семейной приёмной» - правильный и своевременный шаг.

Светлана Веденеева правильно обратила внимание на то, что с каждой из семей, получающих государственную поддержку необходимо работать точечно. Необходимо повсеместно организовать работу психологов, создать школы репетиторов. Она рассказала о комплексе мер социальной поддержки семей при рождении детей. Всем присутствующим были розданы методические пособия и памятки, в которых прописаны эти меры.

Много интересных предложений высказали принявшие участие в конференции многодетные мамы.

Светлана Ефремова пригласила желающих в созданное ею НКО «Радость», где 15 марта по 15 ноября родителям с детьми можно будет позаниматься гончарным делом, росписью изготовленных гончарных изделий, в «Архангельской деревушке» заниматься земледелием, а ещё, осваивать кулинарное искусство.

Площадки для занятий родителей с детьми готовы предоставить и 9 библиотек Централизованной библиотечной системы ЗАТО г. Североморск. К примеру, на базе библиотеки на улице Флотских строителей создано тайм-кафе, где проводится немало мероприятий для детей.

Евгений Алексеев предложил одной из первых проблем, волнующих молодые семьи, обсудить возможность обеспечения жильём, с участием специалистов отдела по распределению жилой площади администрации ЗАТО г. Североморск.

Осталось своей работой заслужить доверие к данному проекту, оказать конкретную помощь семьям с детьми.