Семейные дрязги - убить отца из игрушечного пистолета

В дежурную часть МО МВД России «Полярнозоринский» обратился местный житель 1949 года рождения. Пожилой мужчина сообщил сотрудникам полиции, что его сын угрожает убить его из пистолета.

На место происшествия прибыли полицейские и установили, что в квартире по месту жительства находится безработный житель города 1970 года рождения и его отец. Сын, демонстрируя игрушечный пистолет и выдавая его за травматический, угрожал застрелить из него пожилого отца. Причиной стал конфликт из-за злоупотребления алкоголем, при этом некоторое время назад мужчина уже был осужден за аналогичное преступление.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту в отношении безработного 47-летнего северянина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.