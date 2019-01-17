Семейные команды хоккеистов выходят на лёд!

В Кандалакше 20 января на хоккейной коробке на улице Данилова состоится яркое спортивное событие – семейный фестиваль «Люблю папу, маму и хоккей». Побороться за памятные призы могут команды из трёх человек. Участники получат в подарок фирменные футболки.

Регистрация команд пройдёт в 10.00 в молодёжном центре «Гармония» (ул. Данилова, 25). Можно подать предварительную заявку на электронный адресcenter-garmoniya@yandex.ru

Для зрителей и болельщиков будут организованы развлекательные площадки.