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Мурманская область. Арктика17.01.19 08:44

Семейные команды хоккеистов выходят на лёд!

В Кандалакше 20 января на хоккейной коробке на улице Данилова состоится яркое спортивное событие – семейный фестиваль «Люблю папу, маму и хоккей». Побороться за памятные призы могут команды из трёх человек. Участники получат в подарок фирменные футболки.

Регистрация команд пройдёт в 10.00 в молодёжном центре «Гармония» (ул. Данилова,  25). Можно подать предварительную заявку на электронный адресcenter-garmoniya@yandex.ru

Для зрителей и болельщиков будут организованы развлекательные площадки.

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