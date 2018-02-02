Семейные пары из Мурманска, Колы, Ковдора, Снежногорска и Полярного примут участие в состязаниях конкурса «В гостях у Гименея»

4 февраля в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова пройдёт конкурс молодых семей «В гостях у Гименея». Конкурс проходит в рамках областной акции «Молодая семья».

В состязаниях примут участие восемь семейных пар из Мурманска, Колы, Ковдора, Снежногорска и Полярного. Чтобы стать участником конкурса «В гостях у Гименея», необходимо подготовить визитную карточку «Семейная парочка!», составить рассказ в творческой форме, раскрывающий увлечения, достижения, мечты и традиции семьи.

В программе конкурса-квест-игра «Маяки семейного счастья», тренинг по семейным взаимоотношениям для супружеских и семейных пар, собирающихся вступить в брак, а также диалог-клуб «Семейный клуб – творческая дискуссионная площадка».

Участники конкурса награждаются памятными дипломами и сувенирами.