Семейный литературно-игровой праздник «Юбилей любимых книг» открыл Неделю детской книги

Юбилей любимых книг – под таким названием в день открытия Недели детской книги в отделе библиотечного обслуживания обучающихся 1-4 классов прошел семейный литературно-игровой праздник.

Вместе с библиотекарями юные читатели и их родители совершили экскурс в историю Недели, которая уходит в суровые военные годы. Впервые праздник детской книги был проведен по инициативе детского писателя Льва Кассиля 26 марта 1943 года в Москве. С тех пор «Книжкины именины» проводятся ежегодно в дни весенних каникул. Главными виновниками торжества на Неделе детской книги являются, конечно же, книги.

Библиотекари рассказали детям об истории создания книг, которые в этом году празднуют свой юбилей. Вспомнили интересные факты из жизни их авторов. Кроме того для ребят были подготовлены различные игры и конкурсы. Участники строили инкубатор, наполняли его яйцами, добывали цыплят, как герои книги-юбиляра «Веселая семейка» Н. Носова. Спасались от урагана, как герои книги « Волшебник изумрудного города» А. Волкова, спасали флотилию корабликов от кита, угощались мороженым, разыскивали денежку, как героиня сказки К. Чуковского «Муха-Цокотуха».

Ну и какие же именины без угощения! Дети с удовольствием попили чай с домашними плюшками.

Затем подвели итоги семейной литературной викторины «Ты да я, да мы с тобой», которая проходила с 10 февраля по 17 марта в отделе библиотечного обслуживания обучающихся 1-4 классов. Ребята читали произведения веселых детских писателей, отвечали на предложенные вопросы и сдавали оформленные работы в библиотеку. По итогам все участники награждены сертификатами и грамотами, а победители – дипломами. Диплом I степени получили: Агапова Анна, 3 «А» гимназия № 8, Болдовская София, 3 «Б» гимназия № 7, Буркова Виктория, 4 «А» Мурманский академический лицей, Голованов Василий, 2 «Б» школа № 42, Горский Михаил, 3 «А» школа № 23, Ильин Юрий, 4 «А» Мурманский академический лицей, Санташов Никита, 4 «А» школа № 53, Сафронов Тимур, 2 «В» школа № 37, Фоника Дарья, 3 «Б» школа № 23. Дипломы II степени - Галаева Виолетта, 4 «А» Мурманский академический лицей, Евдокимов Георгий, 3 «А» школа № 23, Игнатьев Михаил, 4 «Б» прогимназия № 40, Кожурова Ольга, 1 «В» прогимназия № 61, Куксов Владимир, 1 «Г» прогимназия № 61. Дипломы III степени получили: Алексеева Ангелина, 3 «Б» школа № 23, Бутин Александр, 1 «Б» школа № 23, Егоров Семен, 2 «А» гимназия № 9, Косубицкий Дмитрий, 3 «А» школа № 27.