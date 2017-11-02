Семейный подряд браконьеров нанёс ущерб на сумму более 8 тысяч рублей

В ходе очередного рейда в рамках операции «Путина» сотрудники апатитского отдела полиции вместе с инспекторами рыбоохраны пресекли факт браконьерства. На озере Имандра сотрудниками полиции и рабинспекторами были задержаны двое мужчин, которые с помощью моторной лодки установили три ставных сети.

Злоумышленники, действуя группой лиц по предварительному сговору, с помощью сетей выловили 25 сигов общей массой более 18 кг, 86 экземпляров корюшки, 2 налимов, 10 ершей и 8 экземпляров ряпушки. Ущерб, причиненный водным биоресурсам России, составил более 8 тысяч рублей.

В ходе проверки сотрудники полиции установили, что незаконным промыслом занимались ранее не судимые жители Мончегорска – пенсионер 1949 года рождения и его сын 1977 года рождения.

По факту в отношении северян дознавателем МО МВД России «Апатитский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде, орудия лова изъяты.

Как отмечает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, за 9 месяцев текущего года полицейскими Заполярья возбуждено 97 уголовных дел по ст. 256 УК РФ. Операция «Путина» продлится на территории региона до декабря.