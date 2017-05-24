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Мурманская область. Арктика24.05.17 10:54

Семейный подряд в Полярном - полицейскими задержаны супруги, подозреваемые в сбыте наркотических веществ

Оперативными сотрудниками отдела полиции была получена информация о причастности супружеской пары из числа местных жителей к незаконному обороту наркотических средств на территории ЗАТО. Сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по ЗАТО Александровск в рамках проведения комплекса специальных мероприятий удалось под видом наркозависимых лиц договориться со злоумышленниками о встрече в целях приобретения зелья.

Сделку мужчина 1987 года рождения планировал осуществить по месту жительства в квартире в г.Полярный. Там в момент сбыта пакета с порошкообразным веществом за денежное вознаграждение в размере около 3 тысяч рублей мужчина был задержан с поличным. Вместе с ним задержана 30-летняя супруга, которая участвовала в продаже наркотика.

Изъятый у задержанных в ходе обыска полимерный пакет с порошкообразным веществом был  направлен на экспертизу. Проведенное специалистами ЭКЦ УМВД России по Мурманской области исследование подтвердило, что в нем находится смесь наркотических веществ: ацетилкодеина, 6-моноацетилморфина и диацетилморфина общей массой 0,1811 грамма.

Ранее неработающие в данный момент мужчина и женщина многократно привлекались к уголовной ответственности, в том числе за кражи грабежи, угоны, мошенничества и участие в незаконном обороте наркотических средств.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 228.1 УК РФ  «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок лишение свободы до 15 лет.

 

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