Семейный праздник «Снежинка + снежинка = сугроб»

20 января в отделе библиотечного обслуживания обучающихся 1-4 классов Областной детско-юношеской библиотеки состоится семейный познавательно-игровой праздник, посвященный Всемирному дню снега.

Сколько замечательных и радостных праздников дарит нам зима - это и Новый год, и Рождество, и День защитника Отечества. А поклонникам зимнего отдыха будет интересно узнать, что два года назад практически в середине зимы появился повод повеселиться в еще один замечательный день – Всемирный день снега, который проводится в предпоследнее воскресенье января.

Сотрудники отдела познакомят читателей и их родителей с историей праздника, расскажут, что такое снег, откуда берутся и какими бывают снежинки, познакомят детей с интересными фактами об этом уникальном природном явлении. Кроме этого, ребята смогут проявить смекалку и ловкость, участвуя в зимних играх, эстафетах и конкурсах.