Семьи военнослужащих получили квартиры в новом доме

19 февраля в Полярных Зорях семьи служащих войсковой части по охране Кольской АЭС получили ключи от квартир в новом жилом доме.

«На вас возложена ответственная миссия. Вы круглосуточно обеспечиваете безопасные условия для стабильной и надёжной работы Кольской атомной станции – этого важного для всей Мурманской области промышленного предприятия, - обратился к военнослужащим главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев. - Концерн «Росэнергоатом» создает комфортные условия жизни не только своим работникам, но и тем, кто защищает объекты атомной отрасли. Поэтому сегодня мы с радостью вручаем вам ключи от квартир».

Военнослужащим отведена 41 квартира 9-этажного двухподъездного 90-квартирного дома. Строительство этого жилья оплатил Концерн «Росэнергоатом». Остальные 49 квартир будут реализованы по ипотечной программе молодым работникам атомной станции.

«Дом в России – больше, чем просто дом. Это маленький кусочек Родины, очаг, надёжный тыл. Мы получили такой прекрасный подарок от Концерна «Росэнергоатом» и Кольской АЭС. Наши военнослужащие в ответ на эту заботу отзовутся добросовестным и серьезным отношением к обеспечению безопасности Кольской атомной станции», - отметил на торжественной церемонии вручения ключей генерал-майор, заместитель командующего Северо-Западным округом войск национальной гвардии РФ Игорь Княжев.

Застройщик – ипотечная компания атомной отрасли (ИКАО). Строительство дома началось в 2016 году, в декабре 2018 года дом сдан в эксплуатацию. Дом монолитный, с красивым фасадом яркой расцветки, высоким классом энергоэффективности, с просторными квартирами улучшенной планировки площадью от 40 до 90 кв. метров. Все квартиры с готовой отделкой, застеклёнными и утеплёнными балконами, рядом с домом большая заасфальтированная автостоянка, пишет управление информации и общественных связей КАЭС.