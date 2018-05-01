Семья из Апатитов погибла в результате пожара

30 апреля 2018 года в следственный отдел по городу Апатиты СУ СК России по Мурманской области поступило сообщение о том, что в результате возгорания, возникшего в квартире дома 99 по улице Строителей в городе Апатиты Мурманской области, погибли ребенок и его родители.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. В настоящее время личность погибших установлена - это местные жители: мальчик, 2010 года рождения, и его родители, 1972 годов рождения. Другим жильцам дома госпитализация не потребовалась.

Предположительно, причиной возгорания явилось замыкание электропроводки.

Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе причин, послуживших возникновению пожара.

По результатам процессуальной проверки будет принято процессуальное решение.