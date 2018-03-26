Семья мурманчан Филюшиных стала победителем областного конкурса «Семейный марафон»

В минувшие выходные во Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова выбирали самую активную и творческую семью Мурманской области.

В конкурсе приняли участие пять семейных команд из Полярных Зорь, Мурманска, Снежногорска и Заозёрска. В этом году тема конкурса «Моя семья – частица Заполярья!» была посвящена 80-летию со дня образования Мурманской области.

Во время приветствия «Это моя семья!» команды представили названия, эмблемы, девизы и речёвки. Этап «Любимый уголок родного края» позволил конкурсантам блеснуть своими творческими способностями.

Семьи с помощью различных творческих жанров рассказали о своих любимых уголках Кольского Заполярья. На конкурсе «Знай свой край» участники создавали свои уникальные рассказы, о том, что для них значит Мурманская область. Испытание «Кольский полуостров: правда или нет?» позволило проверить семейные команды на знание достопримечательностей Мурманской области.

По результатам работы жюри дипломом за III место наградили семью Баталовых из Снежногорска, дипломантами II степени стала мурманская семья Владимировых, а диплом I степени вручили семье Филюшиных из Мурманска.