Семья сотрудников УФСИН России по Мурманской области награждена памятным адресом губернатора региона

В Мурманске состоялась торжественная церемония награждения лучших семей Мурманской области региональными наградами. В этом году в областном этапе Всероссийского конкурса «Семья года», который проводился в регионе уже второй раз, приняли участие 150 семей. Среди участников была и многодетная семья сотрудников УФСИН России по Мурманской области Астрелиных. Алёна и Алексей оба проходят службу в уголовно-исполнительной системе региона. Они воспитывают троих детей: 3-х, 6-ти и 8-ми лет.

По признанию Алексея, известие о том, что их семью приглашают на награждение, стало неожиданностью.

- У нас в посёлке Мурмаши есть семьи, которые воспитывают большее количество детей, - говорит Алексей. - Но, честно, нам было очень приятно, что нас отметили, оценили наш подход в воспитании деток, вклад в сохранение традиционных семейных ценностей.

Дети Алёны и Алексея Астрелиных активно посещают спортивные секции, участвуют в конкурсах творчества, проводимых как в поселке Мурмаши, так и Мурманске. Их часто можно встретить всех вместе на различных соревнованиях и турнирах.

Старшая дочь Алиса успешно обучается во втором классе школы, младшие - Ася и Арсений с удовольствием ходят в детский садик. К слову, именно работники детского сада и рекомендовали администрации посёлка Мурмаши выдвинуть эту дружную семью на региональный этап конкурса.

На церемонии награждения семье Астрелиных вручили памятный адрес губернатора Мурманской области и подарки с символикой региона. А после награждения для всех родителей и детей был организован семейный праздник.