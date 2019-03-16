Семьям мурманских моряков, задержанных в Кабо-Верде, будет оказана необходимая помощь

Такое решение принято на встрече с родственниками членов экипажа судна «ЕSER», которая прошла сегодня в администрации города Мурманска. Во встрече приняли участие депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Алексей Веллер, глава муниципального образования город Мурманск Тамара Прямикова, глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев, представитель МИД России в городе Мурманске Евгений Галкин, учредитель общественного благотворительного фонда «ФОНД МУРМАНСК» Юрий Крохмаль.

Напомним, в конце января судно под иностранным флагом, следовавшее из Панамы в Марокко, было арестовано в порту города Праи - столицы Республики Кабо-Верде. При внеплановом досмотре парохода была обнаружена большая партия наркотических веществ. Вся команда задержана. Под арестом двенадцать моряков, девять из которых - мурманчане.

С просьбой помочь и прояснить ситуацию к депутату Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Алексею Веллеру обратились родственники моряков, задержанных в западноафриканском государстве.

- В Москве я провёл ряд встреч с ответственными сотрудниками МИД РФ, кроме того, постоянно поддерживаю связь с послом России в Кабо-Верде, - рассказал Алексей Веллер. - Дипломаты представили информацию о развитии событий вокруг задержанного судна, о состоянии и потребностях моряков. И сегодня в личной беседе эти сведения доведены до родственников членов экипажа. Важно именно живое общение, только так можно выработать конкретные меры поддержки, которая так нужна нашим землякам.

Одним из главных вопросов, требующих незамедлительного решения, является организация правовой защиты моряков. Интересы россиян будет представлять профессиональный адвокат, имеющий опыт ведения подобных дел.

- По своей вине или нет люди попали в беду - решит следствие, - отметил Алексей Веллер. - Наша задача - вместе помочь землякам и их семьям.

- Мурманск - морской город, и значительная часть его жителей по роду деятельности периодически находится за пределами не только региона, но и государства, - отметил глава администрации Мурманска Андрей Сысоев. - Эта беда, без сомнения, нашла отклик в сердцах многих северян, и мы понимаем, что сегодня семьям задержанных моряков нужна не только моральная, но и материальная поддержка.

- Мурманск своих не бросает! - заверила глава муниципального образования город Мурманск Тамара Прямикова. - Мурманчане - отзывчивые люди, и вместе мы обязательно справимся с такой непростой ситуацией.

- Я не мог остаться в стороне от этой истории. Одного из членов экипажа знаю лично. И сам когда-то связал свою жизнь с морем, - поделился учредитель общественного благотворительного фонда «ФОНД МУРМАНСК» Юрий Крохмаль. - Есть такое понятие «морское братство». Именно поэтому призываю всех руководителей торговых судоходных компаний и рыболовных организаций нашего города присоединиться к сбору средств в помощь мурманским морякам.

Реквизиты Благотворительного Фонда «ФОНД МУРМАНСК»

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