Сентябрьские выборы превратились в мартовский день назначений

Система «добровольных» досрочных отставок губернаторов, которую отладил Президент РФ, постепенно почти полностью снивелировала демократический институт выборов глав регионов. Сегодня получается так: кого Владимир Владимирович в весенний период пометит приставкой «врио», практически автоматом избирается большинством избирателей в единый день голосования осенью. Тому примером будут и выборы-2019 в Мурманской области.

Надо найти достойного «ручного» конкурента

Уходящая семидневка ознаменовалась чередой добровольных досрочных отставок среди губернаторов нескольких регионов. Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков 21 марта заявил, что все назначенные весной врио были в обойме президентского резерва. Обратите внимание на слово «обойма». Такое впечатление, что у нас война и верховный главнокомандующий направляет лучших на фронт…

Четверо из пяти назначенных этой весной врио губернатора вписываются в категорию молодых технократов - это самый высокий процент с момента начала тенденции, отмечает политолог Виталий Иванов, подводя итоги весенней серии губернаторских отставок: «То есть сам этот тренд продолжает жить своей жизнью и развиваться». По словам близкого к Кремлю собеседника «Ведомостей», формальные критерии к назначенцам есть: он должен быть 40-45 лет, с опытом работы в федеральных структурах, адекватный и восприимчивый к современным тенденциям в подготовке управленческих кадров...

Странные требования, если вспомнить о том, к каким из них подходит сегодня персона нашего президента.

Попала в пятёрку «добровольных» отставок и Мурманская область. Марина Ковтун написала заявление об уходе в начале недели, 18 марта, вечером. Говорить о том, что это стало неожиданным, как-то не приходится, так как весь период нахождения во власти первого губернатора нашего региона - женщины - некоторые федеральные и региональные журналисты постоянно пророчили её уход. И для этого были основания… Да и те, кто внимательно наблюдал за её работой с начала этого года, могли заметить, что Марина Васильевна находится несколько не удел: оперативные еженедельные заседания и заседания правительства чаще всего проводил её первый заместитель Алексей Тюкавин, парадные визиты в коллективы были очень редкими, на информационном поле активность её была низкой.

«Я покидаю пост губернатора с чувством удовлетворения и даже гордости. Излишне говорить, что решение было осознанным и трудным. ...Считаю, что обновление высших эшелонов власти необходимо и должно быть полезно. Я думаю, что обновление придаст новый импульс дальнейшему развитию нашего края», - заявила Марина Ковтун на прощальном брифинге с журналистами 21 марта. Она отметила, что также приняла решение не баллотироваться на пост главы региона на губернаторских выборах в сентябре текущего года.

А при таком раскладе это было бы очень и очень странно, думаю я. Другое дело, что она не сказала, а как с багажом должностей в партии «Единая Россия» - тоже «добровольно» их покинет или как-то иначе. А вот чем меня «порадовала» землячка, так это тем, что она сообщила о намерениях покинуть регион: «Уезжаю в Москву, у меня там дети», - сказала Марина Васильевна, северянка, дочь тралмейстера. Сразу же вспоминаются её многочисленные интервью и выступления, в которых она искренне признавалась в любви к родному Северу.

Но в этом она не одинока, если порыться в архивах Мурманской области, то можно найти сведения, что большая часть руководителей края покидали его при первой же возможности. Например, любимый многими ранее губернатор Юрий Евдокимов сменил Мурманск на Санкт-Петербург, а назначенец Путина Дмитрий Дмитриенко после отставки покинул наш областной центр, даже не попрощавшись с соратниками по работе… Москва, оказывается ближе и северянке Ковтун.

Но это всё лирика, реалии сегодня таковы, что конкуренция в избирательной системе в стране полностью выхолощена процедурой кремлёвских назначений. Именно там решают, за кого большинство избирателей будет голосовать в единый день голосования. Этой игре подыгрывает и Марина Ковтун, заявив, что она уходит досрочно, чтобы врио главы успел до выборов познакомиться с регионом. «Я сделала это для того, чтобы тот новый человек, который придёт сюда, успел до сентября войти в курс дела, познакомиться с регионом, людьми, определить первоочередные действия, нужды, чаяния северян услышать, и, опираясь на них, выстроить свою работу», - сказала она.

Вы видите иезуитство всей этой вертикали власти: они уже распределили роли! А нам оставлена роль статистов, принять их волю, если следовать логике действий Ковтун.

Об определённости итогов выборов 8 сентября сегодня, 23 марта, обмолвился и врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис: «Первое, с чего нужно начать, это погружение. Читать аналитику - это одно, а реальное общение с людьми - это совсем другое. Мне вообще не сидится на месте. Я часто ездил по регионам и сейчас не планирую сидеть в кабинете, ездить, знакомиться с людьми. Семью, конечно, планирую перевезти сюда. Мы уже успели обсудить детали переезда. В том числе, детский сад для младшего ребёнка, школу для старшей дочери. Невозможно нормально работать здесь, если семья в другом городе».

Получается, что Андрей Владимирович в итогах выборов главы региона уже уверен – он победит. А иначе, зачем семью сюда перевозить?

И в этой уверенности есть основания – специфика Мурманской области: большое число военных, которые ходят избирательные участки «строем», сплочённые и многочисленные ряды партии «Едина Россия» и членов Общественного народного фронта, а бюджетники в образовательных учреждениях и больницах – это тайный резерв власти во время любых выборов. Другое дело, что при таком раскладе явка будет не очень высокая, но важен результат, а не количеств галочек в бюллетенях.

Надо отметить, что за прошедшие пять лет региональные отделения оппозиционных партий не смогли предложить северянам ни одну вразумительную кандидатуру на уровень главы региона, а старые их фигуры стали политическими трупами.

Сильных конкурентов у Андрея Чибиса на этих выборах не будет, однозначно. Думаю, что властям придётся поломать ещё голову и над тем, чтобы придать этой выборной кампании хоть какую-то легитимность, надо ещё будет найти достойного «ручного» конкурента в политической «гонке», так как избиратели нашего региона регулярно показывают свой норов, находят способы выразить своё истинное отношение к навязываемым лидерам и политическому процессу.

«Продвинутый в экономике» попал в Арктический регион

Если с сентябрьскими выборами ситуация, на мой взгляд, выглядит предопределённой, то с дальнейшей судьбой Андрея Чибиса на земле Кольской много туманного. Да и в его достоинствах мы быстро разберёмся, как это было в период управления регионом Дмитрием Дмитриенко.

Начнём с того, что некоторые эксперты утверждают, что Андрей Чибис «молодой специалист, продвинутый в экономике». Думаю, что это поверхностное утверждение, основанное на чистенькой биографии. Конкретная работа с конкретными людьми на конкретном производстве – это совсем иное, чем работа в министерских кабинетах. Да и те сферы экономики, с которыми сталкивался Андрей Владимирович, характеризуются несколько не так безоблачно.

Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство находятся в ряду из самых коррумпированных отраслей страны. Это признают все: и правительство и сами строители и поставщики строительных материалов. Государство с разной степенью успешности борется с взяточниками и нечистыми на руку чиновниками, но при этом оставляет лазейки для того, чтобы почти любой человек, принимающий решения в длинной цепочке согласований, получил возможность «помочь» застройщику.

Аудиторы Счётной палаты недавно отметили, что реформа ценообразования в строительной отрасли, которую Президент России Владимир Путин поручил провести ещё в 2015 году, не принесла никаких результатов. В ведомстве Алексея Кудрина отметили, что их сотрудники провели анализ хода реформы за последние три года. В результате этих исследований они констатировали, что перехода на новую модель ценообразования не произошло.

Аудиторы заметили, что несмотря на отсутствие результатов, начиная с 2015 года на проведение реформы было израсходовано порядка 1,9 млрд рублей, в том числе около 1,4 млрд рублей — средства федерального бюджета. Ещё 0,5 млрд рублей были выделены ФАУ «Главгосэкспертиза России».

Но проверка показала, что Минстрой не подготовил нормативную базу для реформы, не разработал её «дорожную карту», «бессистемно» работает со сметными нормативами.

Стало известно, что размер неосвоенных средств в 2018 году на капитальный ремонт в России составил 200 млрд рублей. Председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ (Фонд ЖКХ) Сергей Степашин объяснил это неправильной системой управления на местах, низким качеством подрядчиков и сбором средств без учёта возможностей региона.

В Минстрое подтвердили, что «остаток средств превышает годовую плановую стоимость ремонтов». При этом отметив, что подобные случаи единичны и контролируются ведомством.

Можно напомнить слова из интервью «Остаться в плюсе» в «Российской газете» (6.10.2018г.), когда Андрей Чибис ещё был в должности замглавы Минстроя: «Сократить число взрывов в газифицированных домах может помочь инициатива, над которой мы работаем вместе с Минпромторгом. Планируем скорректировать законодательство, чтобы отрегулировать добавление в газ дополнительных веществ, которые придают ему специфический запах. Когда есть резкий запах газа, люди быстрее реагируют на его утечку и могут успеть вызвать аварийную службу».

Запах газа не стал резче, хотя прошло уже пять месяцев.

Как считают эксперты, новичок всегда получает какой-то кредит доверия от населения автоматом. Думаю, что он будет получен Чибисом от части региональной элиты, которая была недовольна управлением Марины Ковтун. А ей удалось разворошить этот муравейник в период вхождения во власть.

Но новый глава региона может оказаться и в некотором вакууме, так как слишком уж разные персоны сменили друг друга: женщина и мужчина. Уж больно они не похожи друг на друга. Да и структуры, с которыми придётся налаживать отношения Андрею Владимировичу больше не регионального уровня, а федерального: Министерство обороны, ФГУП «Атомфлот» (Росатомфлот), ОЖД (ОАО РЖД), АО «ММТП», «Колэнерго» - филиал ПАО «МРСК Северо-Запада», Кольская ГМК (ПАО «Норникель»), Кировский филиал АО «Апатит» (Группа компаний «ФосАгро»), ЗАО «СЗФК», Филиал «Кандалакшский алюминиевый завод» (ОАО «СУАЛ») и другие крупные госкорпорации, что явно будет усложнять управленческий процесс.

Многое будет зависеть и от первых действий врио губернатора Мурманской области: привезёт ли он свою команду «москвичей» или обойдётся малой кровью? Наш регион уже переживал периоды наезда варягов, период перетрясок в коридорах власти и время бережного отношения к специалистам. Но над Андреем Чибисом висит дамоклов меч: если он решит всех поменять, а это уже было при Дмитриенко, то под угрозой окажется управляемость. А если оставить как есть, то возникает вопрос, а зачем эти игры нужны?

Можно предположить, что и на этот раз произойдёт столкновение элит, которые, например, смогли ранее отправить на пенсию с губернаторского места Юрия Евдокимова, сбежать заезжего главу региона Дмитрия Дмитриенко, оставить без власти мэра Сергея Субботина и испортить карьеру Марине Ковтун.

А о том, что придворные игры уже начались, можно судить по некоторым откликам о вхождении Андрея Чибиса в Мурманскую область, которые можно найти на просторах Всемирной паутины.

Откровения и «подарочки» на 5-летие воссоединения Крыма с Россией

Пока мы удивлялись уходу Марины Ковтун, всматривались в лицо Андрею Чибису, мир жил другими заботами. Например, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, отвечая на заявление о «возврате контроля над Крымом Украине», сказал, что если бы Крым оставался частью Украины, то полуостров контролировали бы США и НАТО. Таким образом, российский сенатор ответил на требование Атлантического альянса отдать Крым Украине. Фактически НАТО «предложила передать Крым и Севастополь под контроль самого альянса», отметил Пушков в «Twitter».

Это заявление Североатлантического альянса связано с пятой годовщиной воссоединения Крыма с Россией. Напомню, в мартовском референдуме 2014 года подавляющее большинство избирателей в Крыму высказались за присоединение к РФ.

Своим заявлением Пушков поставил на первое место стратегическую цель российского руководства в присоединении Крыма, а не гуманистическую. И это верно, так как для безопасности России важна была военно-морская база Черноморского флота, а уж потом люди.

Юбилейный «подарочек» к пятилетней годовщине воссоединения Крыма с Россией преподнёс и основатель партии «Яблоко», экономист Григорий Явлинский, который опубликовал статью на своем сайте, в которой назвал пять серьёзных последствий для России из-за «аннексии Крыма». По словам Явлинского, Россия заплатила за это огромную цену и она выражается не в процентах доли бюджета. Плата, исходя из статьи политика, в другом и она более страшная.

На первое место Явлинский поставил разрыв и слом навсегда постсоветского пространства, так как России пришлось противопоставить себя соседям. «После Крыма ни одна страна на постсоветском пространстве не видит Россию стратегическим ориентиром и ключевым партнером», - утверждает политик.

На второе место он поставил такое явление, как «изоляция России». Явлинский отметил, что в мире сейчас Россия воспринимается, как «агрессивное мафиозное государство».

Пункт три: он отмечает, что за период с 2014 года из-за санкция Россия потеряла 6% ВВП. Но при этом добавляет, что гораздо страшнее то, что российская экономика, являющая периферийной, оказалась оторванной от мировых связей.

На четвертое место Явлинский поставил войну на Донбассе, заявив, что жители востока Украины в первую очередь стали «разменной картой в глупой и бесперспективной геополитической игре».

И, наконец, пятым последствием в материале называется возвращение «безграничной по масштабам и цинизму тотальной государственной лжи».

Россия будущего – больничная палата и адвокатура

Если Владимир Путин, Президент России, на протяжении ряда лет зовёт нас к какому-то рывку и скачку в экономике, то по опубликованным социологическим опросам, которые были обнародованы 21 марта, создаётся впечатление, что россияне главу государства не слышат. Эксперты сообщили, какие профессии для своих детей выбирают в настоящее время жители страны. Каждый четвёртый россиянин (24%) хотел бы, чтобы его ребёнок в будущем стал врачом. Второй по популярности стала профессия адвоката или юриста - этот вариант ответа выбрали 18% респондентов. Такие данные следуют из результатов опроса исследовательского холдинга «Ромир».

15% опрошенных хотят, чтобы их дети выросли предпринимателями, по 13% - военнослужащими и программистами. 12% родителей видят привлекательной для своих детей профессию инженера, а 11% - работу сотрудника МВД или ГИБДД. Каждый десятый респондент (10%) считает, что его ребёнку подойдёт профессия госслужащего. 8% россиян хотели бы видеть своих детей бухгалтерами, 7% - экономистами, 6% - менеджерами.

Наименее востребованным родители считают труд учителей и преподавателей (по 5%). Ещё менее популярными оказались профессии повара (3%), косметолога, водителя, фармацевта и строителя (по 2%), парикмахера, соцработника, слесаря или рабочего (по 1%).

Из этих результатов можно прийти к выводу, что большая часть россиян стремится связать своё будущее с высокооплачиваемыми услугами, а не с реальной экономикой, что явно противоречит нынешним задачам и устремлениям огромной страны, да и Мурманской области тоже.

Михаил ВЕСНЕВ.

Фото автора.