Сентябрьский этап государственной итоговой аттестации в Мурманской области проходит без нарушений

Продолжается дополнительный этап государственной итоговой аттестации (ГИА) в 2018 году. Согласно расписанию проведения основного государственного экзамена (ОГЭ) 12 сентября прошли экзамены у 166 девятиклассников, не прошедших ГИА или получивших неудовлетворительные результаты на экзаменах в основные сроки. Выпускники сдавали предметы по выбору: химию, информатику и ИКТ и обществознание.

Экзамены на всех 13 пунктах проведения экзамена прошли без нарушений, в штатном режиме.

«В настоящее время экзаменационные работы участников экзаменов находятся на стадии обработки. Результаты будут объявлены участникам ОГЭ по месту учебы не позднее 14 сентября», – проинформировал директор Регионального центра обработки информации Дмитрий Федотов.

Подать апелляцию о несогласии с выставленными баллами возможно в течение двух рабочих дней со дня объявления результатов.

«Надеемся на то, что участники успешно сдадут экзамены в сентябрьские сроки, но в случае получения неудовлетворительных отметок, экзамены можно будет пересдать в резервные дни с 17 по 22 сентября 2018 года», – отметила и.о. министра образования и науки региона Ирина Ковшира.