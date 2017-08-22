«Сердце» атомохода «Сибирь» проверяют на прочность

В ПАО «ЗиО-Подольск» завершены гидравлические испытания корпуса первого реактора силовой установки «РИТМ-200» для первого серийного ледокола нового поколения «Сибирь».

Как сообщает пресс-служба «Росатома», этот процесс завершает изготовление корпуса реактора, подтверждает качество и служит гарантией для последующей эксплуатации изделия.

В настоящее время на предприятии идёт подготовка к контрольной сборке корпуса реактора «РИТМ-200» с внутрикорпусными устройствами.

Гидравлические испытания – один из наиболее часто используемых видов контроля, который проводится с целью проверки герметичности оборудования, работающего под давлением.

«РИТМ-200» – принципиально новая реакторная установка для ледокольного флота. Она имеет уникальную энергоэффективную интегральную компоновку, которая обеспечивает размещение основного оборудования непосредственно внутри корпуса парогенерирующего блока. За счет этого она в два раза легче, в полтора раза компактнее и на 25 МВт мощнее используемых в настоящее время реакторных установок для ледокольного флота типа КЛТ. В том числе, это обеспечивает улучшенные технические характеристики новых ледоколов по скорости и ледопроходимости. Срок службы реакторов - 40 лет, безопасность их работы обеспечивает защитная оболочка из стали, воды и бетона. В качестве ядерного топлива используется активная зона кассетного типа с низким обогащением по урану-235. Перезагрузка ядерного топлива происходит один раз в 7 лет.

Напомним, «ЗиО-Подольск» изготавливает оборудование силовой установки «РИТМ-200» для головного ледокола «Арктика» и двух серийных атомоходов нового поколения («Сибирь» и «Урал»).