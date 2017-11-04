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Мурманская область. Арктика04.11.17 16:09

Сердце цветов российского триколора

Сегодня на центральной площади Мурманска состоялся флеш-моб «Ты и я – вместе мы Россия», посвященный Дню народного единства и ставший кульминацией празднований в областном центре. Сотни молодых людей – студентов мурманских высших и средних учебных заведений – образовали на площади Пять Углов символическую фигуру сердца цветов российского триколора. В завершение молодежной акции её участники хором исполнили гимн Российской Федерации.

Разнообразные праздничные программы подготовили муниципалитеты Мурманской области. Так, в Мончегорске на сцене городского центра культуры проходит Х фестиваль национальных культур «Мелодии дружбы» и выставка-ярмарка «Творчество без границ». Городской фестиваль творчества «Мы вместе – Россия. Дети» состоялся в Кировске. В Апатитах праздничный концерт 4 ноября, посвященный Дню народного единства, стал частью торжественных проводов призывников в армию. На площадях Кандалакши звучала радиогазета «Мы едины!», а в кинотеатре «Нива» состоялся показ фильмов киномарафона «Северный характер». Народное гуляние с детской игровой программой и праздничный концерт «Россия – мой берег» прошли в Полярных Зорях и Африканде. Митинги и концерты, посвященные празднику, прошли также в Мурманске.

Кроме того, в праздничные дни, 3 и 4 ноября, в Мурманске проходят III Арктические студенческие игры – студенты средних и высших учебных заведений Мурманской области соревнуются в легкоатлетическом манеже и плавательном бассейне в сдаче норм ГТО.

Вечером 4 ноября завершающим событием праздника станет Всероссийская акция «Ночь искусств», посвященная Дню народного единства. К этой акции присоединятся музеи Мурманской области – областные краеведческий и художественный, а также музеи Кандалакши и Полярного, Мончегорска и Кировска.

Новости и фотографии с площадок праздника по всей стране сегодня публикуются в Интернете под хэштегом #мыедины.

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Елена
04.11.17 14:28
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Павел К
04.11.17 11:05
Ну, не может быть единства в стране, где царит такое неравенство! Сколько вы не говорите: «Сладко, сладко...», - у многих россиян уже оскомина от вас.
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Михаил Готовчиц
02.11.17 12:53
Зачем вы публикуете б********ые рассуждения человека из прошлого, не имеющего ни малейшего представления о современной организации морских портов и лоцманской проводки?
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