Сердце цветов российского триколора

Сегодня на центральной площади Мурманска состоялся флеш-моб «Ты и я – вместе мы Россия», посвященный Дню народного единства и ставший кульминацией празднований в областном центре. Сотни молодых людей – студентов мурманских высших и средних учебных заведений – образовали на площади Пять Углов символическую фигуру сердца цветов российского триколора. В завершение молодежной акции её участники хором исполнили гимн Российской Федерации.

Разнообразные праздничные программы подготовили муниципалитеты Мурманской области. Так, в Мончегорске на сцене городского центра культуры проходит Х фестиваль национальных культур «Мелодии дружбы» и выставка-ярмарка «Творчество без границ». Городской фестиваль творчества «Мы вместе – Россия. Дети» состоялся в Кировске. В Апатитах праздничный концерт 4 ноября, посвященный Дню народного единства, стал частью торжественных проводов призывников в армию. На площадях Кандалакши звучала радиогазета «Мы едины!», а в кинотеатре «Нива» состоялся показ фильмов киномарафона «Северный характер». Народное гуляние с детской игровой программой и праздничный концерт «Россия – мой берег» прошли в Полярных Зорях и Африканде. Митинги и концерты, посвященные празднику, прошли также в Мурманске.

Кроме того, в праздничные дни, 3 и 4 ноября, в Мурманске проходят III Арктические студенческие игры – студенты средних и высших учебных заведений Мурманской области соревнуются в легкоатлетическом манеже и плавательном бассейне в сдаче норм ГТО.

Вечером 4 ноября завершающим событием праздника станет Всероссийская акция «Ночь искусств», посвященная Дню народного единства. К этой акции присоединятся музеи Мурманской области – областные краеведческий и художественный, а также музеи Кандалакши и Полярного, Мончегорска и Кировска.

Новости и фотографии с площадок праздника по всей стране сегодня публикуются в Интернете под хэштегом #мыедины.