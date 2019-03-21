«Сердце. Воображение. Разум» - состоялся конкурс профессионального мастерства среди сотрудников Централизованной библиотечной системы ЗАТО Александровск

20 марта в Центральной городской библиотеке им. А.М. Каутского г. Полярного в третий раз прошел конкурс профессионального мастерства среди сотрудников Централизованной библиотечной системы ЗАТО Александровск «Сердце. Воображение. Разум».

Каждый раз конкурс выявляет нестандартные и интересные формы работы библиотекарей. Демонстрирует их личные, лидерские, творческие и профессиональные качества. Конкурсанток шестеро, все они сотрудники детских и взрослых библиотек Полярного, Снежногорска, Гаджиево.

Четыре этапа: визитная карточка, «мое литературное открытие», «буктрейлер своей любимой книги», «пресс-конференция». Библиотекари соревновались в умении оперативно и грамотно отвечать на вопросы, разыгрывали юмористические миниатюры, показывали видеоролики, рекламировали любимые книги, рассказывали про свой профессиональный путь. Соревновательную нотку прибавляло еще и присутствие компетентного жюри – представителей управления культуры, спорта и молодёжной политики, учреждений образования и культуры. А торжественности - тот факт, что конкурс проходит традиционно накануне Дня работника культуры.