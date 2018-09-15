Мурманская область. Арктика15.09.18 07:30
«Серебро» у мурманских девушек на Первенстве России по летнему биатлону
Спортсмены-инструкторы Центра спортивной подготовки Мурманской области Валерия Чекалова, Эльмира Магомедова и воспитанница ГАУМО СШОР по зимним видам спорта Лия Усманова в составе сборной команды Мурманской области выиграли серебро в кросс-эстафете в рамках Первенства России по летнему биатлону. Проигрыш команде победительниц составил всего 11,7 секунды.
Как сообщает комитет по физической культуре и спорту Мурманской области, подиум эстафеты среди девушек после подведения итогов выглядит так: 1 место - Республика Мордовия — 50:13.9 (4+12); 2 место - Мурманская область +11.7 (3+13) и 3 ступенька - Новосибирская область +2:48.4 (8+15).
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Последние комментарии
Ратмир Чичба
14.09.18 14:50
Да с учетом того, что туда все лезут как мухи на сладкое, России бы вообще по примеру "друзей" американцев свои границы там забором двадцатиметровым оградить. Потому что наглость человеческая пределов
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Наталья
14.09.18 09:09
Здравствуйте! Ну не на месте же домика стройка будет проходить. И домик пусть стоит, и комплекс строится. В общем и целом не вижу проблемы.
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