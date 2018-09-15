«Серебро» у мурманских девушек на Первенстве России по летнему биатлону

Спортсмены-инструкторы Центра спортивной подготовки Мурманской области Валерия Чекалова, Эльмира Магомедова и воспитанница ГАУМО СШОР по зимним видам спорта Лия Усманова в составе сборной команды Мурманской области выиграли серебро в кросс-эстафете в рамках Первенства России по летнему биатлону. Проигрыш команде победительниц составил всего 11,7 секунды.

Как сообщает комитет по физической культуре и спорту Мурманской области, подиум эстафеты среди девушек после подведения итогов выглядит так: 1 место - Республика Мордовия — 50:13.9 (4+12); 2 место - Мурманская область +11.7 (3+13) и 3 ступенька - Новосибирская область +2:48.4 (8+15).