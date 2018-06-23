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Мурманская область. Арктика23.06.18 07:00

«Серебряное ожерелье» с пограничными шлагбаумами

Пограничная территория: въехать нельзя запретить. Знаки препинания в этом вопросе эксперты стараются расставить уже не первый год. Тема актуальна для целого ряда регионов Северо-Запада. В том числе, над решением проблемы активно работает правительство Ленинградской области.

Исполнительная власть региона, в первую очередь, заинтересована в снижении административных барьеров при посещении туристских объектов в Ивангороде, расположенном на границе с Эстонией, и увеличении турпотоков. Этому вопросу в рамках соглашения о сотрудничестве между Ленинградской областью и АНО «Стратегическое партнерство «Северо-Запад» было посвящено рабочее совещание, организованное комитетом Ленинградской области по туризму. Встреча состоялась под председательством заместителя председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николая Емельянова.

В обсуждении приняли участие представители комитета правопорядка и безопасности, муниципального образования и администрации г. Ивангород, Общественной палаты Ленинградской области, представители АНО «Стратегическое партнерство «Северо-Запад», «Деловой России» и туриндустрии Санкт-Петербурга и Ленобласти.

На совещании было отмечено, что значительное число достопримечательностей приграничного города – от Ивангородской крепости до церкви Святой Троицы барона А.Л. Штиглица – включено в состав межрегионального историко-культурного и туристского проекта «Серебряное ожерелье России». Однако рядовой турист, даже имея на руках паспорт гражданина Российской Федерации, даже с петербургской пропиской, вместе с загранпаспортом и проставленной шенгенской визой, не сможет увидеть красоты Ивангорода, если не соблюдет ряд условий.

Он должен либо получить спецпропуск, который оформляется за 30 дней (!!!) до предполагаемого визита, либо иметь на руках командировочное удостоверение. Возможен въезд на территорию Ивангорода в составе официальных делегаций по приглашению, но опять же – с оповещением погранслужбы не менее чем за 14 дней. Также посетить Ивангород можно в составе экскурсионной группы, имея на руках договор о реализации турпродукта. Все эти условия оговорены федеральным законодательством, распространяющим своё действие на пограничные территории Российской Федерации, и обязательны к исполнению.

«Стратегическое партнерство «Северо-Запад» как выразитель интересов всех регионов Северо-Запада, которые являются нашими учредителями, считает важной задачей добиться упрощения процедуры въезда на приграничные территории граждан России в туристских целях. Этот вопрос остро стоит не только в Ленинградской области, он напрямую касается Псковской, Мурманской областей, Республики Карелия. На пограничных территориях этих регионов есть туристские объекты, включенные в проект «Серебряное ожерелье России». И действующие сегодня правила въезда на эти территории, к сожалению, тормозят огромную работу, проделанную регионами и федеральными органами власти в рамках продвижения туристских маршрутов по «Серебряному ожерелью». Вместе с нашими региональными партнерами мы готовы дать аргументированные предложения по изменению ситуации в аппарат полномочного представителя Президента РФ в СЗФО и на рассмотрение федеральных органов власти», – отметил исполнительный директор Стратегического партнерства «Северо-Запад» Алексей Багаряков.

Заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов подчеркнул, что сложности, связанные с посещением Ивангорода, в значительной степени уменьшают поток индивидуальных туристов, который составляет более 40% от общего турпотока, что, в свою очередь, препятствует развитию инфраструктуры и созданию новых рабочих мест. Он привел сравнение туристских потоков в Выборг и Ивангород, поскольку оба этих города находятся вблизи государственной границы. Вместе с тем, Выборг находится за пределами пятикилометровой пограничной зоны, и въезд туристов осуществляется туда без каких-либо ограничений.

«Туристский поток в Ивангород за 2017 год составил 53000 человек, из которых экскурсанты 50000 человек и туристы 3000 человек, тогда как в Выборге туристский поток за 2017 год составил 484982 человека, из которых экскурсанты 278243 человек и туристы 206739 человек. Это наглядно демонстрирует возможности увеличения туристского потока в Ивангород при отсутствии ограничений на въезд в пограничную территорию», – отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов.

В ходе дискуссии и после консультаций с представителями отдела пограничной охраны пограничного управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти, участники совещания пришли к предварительному консенсусу. В ближайшие дни в адрес руководства пограничного управления ФСБ будет направлено письмо за подписью вице-губернатора Ленинградской области Николая Емельянова, в котором будет предложен механизм, применение которого упросит процедуру въезда в Ивангород для индивидуального туриста, имеющего на руках паспорт гражданина России.

Предварительно, речь идёт о возможности заключить договор на приобретение турпродукта по согласованным с управлением погранслужбы маршрутам на въезде в погранзону. Детали будут обсуждаться в рабочем режиме.

В случае положительного решения, Стратегическое партнерство «Северо-Запад» поможет регионам Северо-Запада запустить действие предложенного механизма на местах. 

 

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