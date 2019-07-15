О проблемных точках реализации в регионе национальных проектов сегодня на оперативном совещании рассказала врио заместителя губернатора Оксана Демченко.

Большая часть проблем связана со сроками проведения закупочных процедур. Так, в рамках исполнения проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» необходимо ускорить закупки 44 стационарных камер фото- и видеофиксации и конкретизировать сроки их установки. Необходимо активизировать оформление документации для приобретения оборудования для садиков в Полярном и Печенге, предусмотренного в рамках нацпроекта «Демография». Требуется ускорить согласование техзадания для закупки лесопожарной техники в рамках нацпроекта «Экология».

Также в числе озвученных проблем – длительное оформление документов, связанных с организацией гериатрического отделения в Коле (проект «Старшее поколение»), и месячное отставание по модернизации стадиона «Металлург» в Кандалакше – в рамках реализации проекта «Спорт – норма жизни» на стадионе предусмотрена укладка футбольного поля с искусственным покрытием и легкоатлетическими дорожками. Серьёзную обеспокоенность вызывает вопрос строительства 45-квартирного дома в Зеленоборском в рамках проекта «Жильё и городская среда».

Кроме того, Оксана Демченко обратила внимание на необходимость дополнительного контроля за реализацией мероприятий нацпроекта «Культура» в части создания модельных муниципальных библиотек в Мурманске и ЗАТО Александровск и виртуальных кинозалов в Апатитах и Кандалакше.

Также на особом контроле – процент техготовности в рамках реализации проектов «Чистая вода» и «Чистая страна» нацпроекта «Экология» – речь идет о реконструкции водозаборных сооружений в Туломе и рекультивации пометохранилища птицефабрики «Снежная». В рамках того же нацпроекта необходимо принять дополнительные меры, чтобы не допустить отставания по таким показателям, как доля ТКО, направленных на обработку, и доля ТКО, направленных на утилизацию.

Как подчеркнул врио губернатора, поверхностное отношение к национальным проектам недопустимо. «Коллеги, главное – вовремя ставьте вопросы, если понимаете, что решить его своими силами невозможно. Если помощь нужна муниципальным образованиям – подключайтесь», – сказал он.

По поручению главы региона статус каждой проблемы, связанной с реализацией нацпроектов, будет отслеживаться в динамике и еженедельно обсуждаться на оперативных совещаниях.