Серьёзный разговор в «Розовой гостиной»

Более трех часов продолжалась встреча в «Розовой гостиной» Центральной городской библиотеки главы ЗАТО г.Североморск Александра Абрамова с представителями групп «ВКонтакте» и активными пользователями социальных сетей. Это уже третья подобная встреча, в ходе которой блоггеры и пользователи социальных сетей могут получить ответы на все поставленные вопросы от первого лица.

Начиная встречу, Александр Абрамов рассказал, что давая интервью Североморскому радио, ему пришлось ответить на вопрос: «Зачем ему нужна такая встреча?».

- Глава города обладает максимальной информацией по жизни ЗАТО и я хотел бы поделиться ей с жителями Североморска. Ведь у многих из них недостаток достоверной информации о положении дел в городе или в силу своей занятости, или невозможности получить ее из первых уст. Это рождает различные слухи. Я хочу довести эту информацию, - сказал Александр Абрамов. – Буду говорить все, как есть, нравится кому-то это или нет. Отвечу на все заданные вопросы. Запретных тем нет.

Вопросов в этот вечер было задано немало. И уже первый из них удивил главу ЗАТО. Он касался слухов, распространяемых в Интернете о том, что уже 25 мая будет отключено отопление. Ответ был более чем подробный: «Этот информационный вброс ложной информации ни чем не обоснован. Такого постановления в природе не существует. Мало того, данный вопрос даже не обсуждался.

Немало вопросов касалось чистоты города, уборки территории. Отвечая на него, Александр Абрамов обратил внимание на то, что нужно различать придомовую территорию, за которую отвечают управляющие компании, а муниципальные земли, которые убираются по контракту, - это дороги, тротуары, парки, скверы, площади, трапы.

В этом году проблема уборки территории по контракту решалась крайне плохо. Стали известны итоги конкурса по уборке территории города в июне, июле, августе. Претендовали на победу 7 компаний. Победитель выиграл конкурс опустив цену с 17 миллионов до 12. Сможет ли эта компания с высоким качеством справиться с работами по контракту с учётом снижения стоимости на 5 миллионов, это вопрос будущего, но вмешаться в этот процесс муниципальные власти не могут. Единственное, что мы делаем, и это наше право, это контроль. «Штрафуем за невыполнение работ, и эти штрафа не маленькие», - сказал Александр Павлович.

Не мог быть не задан и вопрос по ремонту дорожного полотна. Более того, прозвучало недоумение и по поводу того, что эти работы ещё не начаты.

Предвидя такой вопрос, Александр Абрамов оказался подготовленным к нему во всеоружии. Прежде всего, он напомнил, что в 2015 году на ремонт дорог было затрачено 46 миллионов рублей, а в 2016 году уже 57 миллионов. В 2017 году будет затрачено не меньше средств. Североморск сумел участвуя в областных конкурсах, доказать и обосновать необходимость выделения дополнительных средств на ремонт дорожного полотна. Что касается сроков начала работ, то асфальтобетонные заводы ещё не работают, а после того, как сошёл снег, нужно было выявить проблемные участки. И это удалось сделать новому руководителю ГЦ ЖКХ, депутату Совета депутатов ЗАТО г.Североморск Игорю Козинскому, который вместе со своими сотрудниками объездил весь город, и не только обозначил на схеме проблемные участки, нуждающиеся в ремонте, но и обсчитал, во что это выльется в рублях.

В 2017 году будут ремонтироваться дороги в посёлке Сафонова (улицы Панина и Елькина), в Североморске-1, дорога к Североморске-3, а в самом авиагарнизоне будет отремонтирован и мост. Будет произведен карточный ремонт дорог по всему Североморску.

Не был обойден вниманием и вопрос строительства детского сада в Североморске-3. Глава ЗАТО заверил, что к концу декабря 2017 года работы будут завершены. Эту проблему он держит на личном контроле.

Интересовала присутствующих перспектива появления в Североморске суперсовременной школы. Глава ЗАТО этот вопрос неоднократно обсуждал с губернатором Мурманской области Мариной Ковтун, которая согласна с его доводами о необходимости строительства такой школы именно в Североморске. Есть понимание и в Минобрнауке, определён земельный участок под строительство. Окончательное решение ещё не принято.

Проблема пешеходных переходов, автомобильных парковок не нова. Александр Абрамов посоветовал обращаться с конкретными предложениями в комиссию по безопасности дорожного движения.

Как ни странно, но к обсуждению деятельности управляющей компании в лице ООО «Североморскжилкомхоз» перешли, когда беседа далеко перевалила за временной экватор встречи. Её работа была оценена «неудовлетворительно», особенно в посёлке Щукозеро. Александр Абрамов заверил, что приедет в посёлок и встретится с его жителями. В то же время, на управляющие компании могут оказывать влияние не чиновники из муниципалитета, а сами жители, которые платят УК за оказываемые услуги и вправе потребовать качественного выполнения работ. В случае необходимости следует обращаться в Госжилинспекцию.

Беспокоит добросовестных квартиросъёмщиков и работа с теми, кто является злостными неплательщиками.

Задавали Александру Абрамову и вопрос по поводу его встреч с жителями. Такие встречи он проводит регулярно, особенно, каждую осень, когда количество таких встреч исчисляется десятками.

Волнует некоторых североморцев и плохая освещенность некоторых участков улиц. Отвечая на этот вопрос, Александр Абрамов сказал, что в городе заменено 700 светильников на более яркие, светодиодные. Оставшиеся 1300 заменят по энергосервисному контракту, не потратив на эти цели ни рубля бюджетных средств. Затраты компании, которая установит светильники, будут покрыты за счёт экономии на электроэнергии для освещения в течение 5-6 лет.

Что касается благоустройства территорий, то в рамках проекта «Комфортная городская среда» на эти цели будут затрачено 13 миллионов рублей. Две территории будут благоустроены в посёлке Североморск-3 и одна в Сафоново-1, где будут создана зона отдыха.

Североморцам нужно уже сейчас подавать заявки на следующий год, чтобы попасть в эту программу.

Искренне удивил Александра Абрамова вопрос одной из присутствующих собеседниц о том, что в Североморске летом для детей не созданы условия для отдыха, нет летних лагерей. Александр Павлович пообещал информацию о летнем отдыхе детей разместить в социальных сетях.

Были вопросы и о необходимости вмешательства в вопросы борьбы с тараканами, сноса развалин на территории воинских объектов, зачем Александр Абрамов пошел во власть, став главой ЗАТО. На этот вопрос ответ прозвучал предельно чётко: «Я здесь родился. Это мой родной город и я хотел сделать для него что-то полезное. Три детских садика, новый вид Приморской площади уже чего-то стоят».

Напомнил он собеседникам о том, чтобы они всегда помнили, что город создан благодаря флоту, и все мы служим ему.