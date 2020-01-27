Сергей Дубовой: «Блокада Ленинграда – это одна из самых трагических и великих страниц истории России»

В мероприятии приняли участие глава регионального парламента Сергей Дубовой, представители правительства Мурманской области, администрации Мурманска, члены ветеранских общественных объединений и молодежных организаций.

- Блокада Ленинграда – это одна из самых трагических и великих страниц истории России. 872 дня город жил и сражался. И каждый день был днем подвига, - отметил председатель Думы. - Но в кругу врагов, несмотря на голод и холод, Ленинград жил. Город-фронт стал символом величайшего мужества, силы духа, любви к Родине и веры. Мы преклоняемся перед стойкостью блокадников, их волей к жизни, их огромным вкладом в Великую Победу.

Участники почтили память ленинградцев минутой молчания, возложили цветы к подножию памятника.

27 января в честь героических событий 1944 года увековечен в Российской Федерации как День воинской славы – День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.