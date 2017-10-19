Сергей Дубовой: «Честь, достоинство и любовь к родной земле – это вечные ценности»

19 октября у мурманского «Алёши» прошел торжественный митинг, посвященный очередной годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.

- Сегодня нас всех объединила великая дата, - отметил глава регионального парламента, открывая митинг. - 73 года назад в битве на Кольской земле был развеян миф о непобедимости врага, привыкшего к блицкригам и безнаказанности. И сделал это наш народ. Наши отцы, деды и прадеды до конца стояли за родное Заполярье. Они проявили беспримерный героизм и мужество.

Говоря об огромной цене, которую положили наши земляки на алтарь Победы, Сергей Дубовой отметил важность сохранения исторической памяти.

Со словами особой благодарности он обратился к ветеранам, труженикам тыла и детям войны.

- Огромное вам спасибо за вашу веру в Победу, мужество и силу духа!

В завершение участники митинга почтили память погибших за свободу Заполярья минутой молчания и возложением цветов к вечному огню.