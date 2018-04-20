Сергей Дубовой: «День донора – это праздник милосердия и гуманизма»

Председатель областной Думы Сергей Дубовой и депутат регионального парламента Виктор Сайгин приняли участие в торжественном мероприятии, приуроченном к празднованию Национального дня донора.

- День донора – это праздник милосердия и гуманизма. Говорят, кровь – это источник жизни, - отметил Сергей Дубовой. - Несмотря на современный уровень здравоохранения и повсеместное внедрение новейших технологий, замены донорской крови не существует. Развитие института донорства невозможно без искреннего и бескорыстного желания людей помочь. Именно этот принцип ежедневно приводит их в пункты сдачи крови. Без сомнения, вместе с бесценными каплями жизни пациенты получают нечто большее — человеческую доброту. Это еще и праздник врачей и всего персонала, который обеспечивают работу этой важнейшей отрасли медицины.

Приветствуя собравшихся, Виктор Сайгин подчеркнул, что задача жителей Мурманской области поддерживать безвозмездное донорство, активно пропагандировать донорское движение и информировать население о его гуманной и благородной миссии.

Парламентарии выразили глубокую признательность всем, кто причастен к спасению жизни и здоровья людей.

Депутаты пожелали всем счастья и крепкого здоровья, вручили победителям конкурса «Лучшие доноры Мурманской области» Благодарственные письма регионального парламента.