Сергей Дубовой: «Межпарламентское сотрудничество - эффективная форма международного взаимодействия»

14 октября в Санкт-Петербурге стартовала 137-я Ассамблея Межпарламентского союза.

В торжественной церемонии открытия принял участие Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой.

- Ассамблея Межпарламентского союза - это большое событие как для России, так и для других государств мира, - считает он. - В этом году Санкт-Петербург объединил парламентариев стран в открытом, равноправном диалоге. А количество участников убедительно доказывает заинтересованность зарубежных партнеров в консолидированном решении проблем современности. Как отметил, открывая мероприятие, президент РФ Владимир Путин, ценность закона и права, диалога и свободной дискуссии - фундаментальные начала парламентской работы. Именно поэтому в нынешних условиях столь востребована парламентская дипломатия, которая способна укрепить доверие между государствами, помочь в поиске компромиссных решений острых международных и региональных проблем.

Основная тема 137-й Ассамблеи МПС - развитие культурного плюрализма через межрелигиозный и межэтнический диалог. Одним из центральных событий дней межпарламентского союза станет принятие резолюции «К 20-летию Всеобщей Декларации о демократии: общность нашего разнообразия». Программа также включает тематические форумы, заседания постоянных комитетов МПС.

Ассамблея в Санкт-Петербурге стала рекордной по числу и представительности участников.

На мероприятие зарегестрировались делегаты из 153 стран, 99 спикеров, 68 вице-спикеров, 27 международных организаций, а также парламентарии, приглашенные гости - всего 2327 человек.