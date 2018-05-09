Сергей Дубовой: «Наш священный долг - хранить самое ценное, что завоевали фронтовики – мир, свободу, великую страну»

В областном ДК им Кирова прошел праздничный концерт, посвященный Дню Победы. От имени областной Думы северян поздравил глава регионального парламента Сергей Дубовой.

- История Великой Отечественной войны – это не только битвы, поражения и победы, - отметил парламентарий. - Это судьбы людей, судьбы семей, ни одну из которых не обошла стороной война. Жители нашего Заполярного края вписали в историю Великой Отечественной войны немало славных страниц. Боевыми вылетами, походами в море, жестокими сражениями за каждую пядь родной земли, самоотверженной работой в тылу. Мы помним об этом. Именно память, которая передаётся из поколение в поколение, никогда не позволит изменить историю, принизить величие этого дня – 9 мая.

Спикер выразил слова признательности и глубокого уважения ветеранам, труженикам тыла и детям войны.

- Благодаря подвигу каждого из вас, сегодня мы живем в свободной стране, трудимся, воспитываем детей, строим новую Россию. Мы стараемся быть достойными вас. Ваша сила духа, мужество и любовь к Родине всегда были и остаются нашими главными нравственными ориентирами. Наш священный долг - хранить самое ценное, что завоевали фронтовики – мир, свободу, великую страну.

Сергей Дубовой пожелал всем добра, мира, здоровья и счастья.

В этот вечер мурманчан поздравили творческие коллективы Мурманского областного Дворца культуры, исполнив для зрителей свои лучшие танцевальные и вокальные номера.